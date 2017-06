Kate considera que gobierno violó sus derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Kate del Castillo presentará hoy jueves, una demanda de investigación ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington D. C., por considerar que el gobierno de México violó sus derechos humanos.

Según TMZ, la actriz mexicana considera que el procurador general de su país no hizo un buen trabajo durante el caso de la entrevista que Sean Penn llevó a cabo a Joaquín Guzmán, 'El Chapo', y en la que la protagonista de Ingobernable habría mediado.

La estrella televisiva declarará que el abogado general mexicano reveló información, acusaciones de lavado de dinero que ella ha negado anteriormente, informaciones que deberían de haberse mantenido en secreto. Kate afirma que el magistrado sacó a la luz esa información simplemente para beneficio personal y que eso la perjudicó mucho debido a la persecución de los medios.

Del Castillo fue acusada de lavado de dinero el año pasado y a pesar de que la actriz afirma que es inocente, el caso sigue pendiente de ser resuelto en sede judicial.

Del Castillo, que hace unos meses pasó por España para presentar su primera producción para Netflix, denunció ante los medios españoles su temor a ser detenida si regresa a su país. "No ha sido un buen año. No pude trabajar porque la gente no me quería, porque tenían miedo", señaló la intérprete en referencia a varios proyectos profesionales que se quedaron en el aire por su posible participación en la entrevista al narcotraficante.



La actriz presentará hoy una demanda de investigación ante la Organización de Estados Americanos. (ARCHIVO)

Etiquetas: kate del castillo

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...