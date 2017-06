Acuerdo azucarero, muy bueno para México y EU: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el acuerdo azucarero con México, del que dijo será muy bueno para ambos países.

El mandatario recurrió a su red social predilecta esta mañana, donde tuiteó:

"El nuevo acuerdo azucarero negociado con México es muy bueno para México y EU. Por muchos años no hubo un acuerdo, lo que lastimó a EU"

Es de recordar que el nuevo acuerdo alcanzado por los gobiernos de ambos países el pasado 15 de junio, reformuló un pacto alcanzado en el 2014 en el que se evita impuestos sobre las importaciones estadounidenses de azúcar desde México, el principal proveedor extranjero del lucrativo mercado de 11 millones de toneladas.

New Sugar deal negotiated with Mexico is a very good one for both Mexico and the U.S. Had no deal for many years which hurt U.S. badly.