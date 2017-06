Denuncian irregularidades en procesos que lleva a cabo la Pronnif

TORREÓN, COAH.-

La Red de Mujeres de la Laguna denunció irregularidades en dos procesos que lleva a cabo la Procuraduría de Niños, Niñas y Familia (Pronnif).

Se trata de los casos de Arlette Anguiz, a quien le “extraviaron” por más de seis meses el expediente de uno de sus hijos, y de Cristela Soto, madre de la fallecida Daysi Viridiana, a quién la Pronnif autoriza convivencia de su nieto Dominick, de 5 años, con Edgar Omar padre del niño y el principal señalado por la familia de la muerte de la mujer. El menor, también es el único testigo de los hechos.

Tras la muerte de Daysi, Cristela Soto, inició con el proceso para quedarse con la guarda y custodia de Dominik, su nieto de 5 años.

“Todavía no me entregan la patria potestad por motivo a que le mandan a hacer un estudio en Pronnif y le hacen un estudio socioeconómico y psicolófico a Edgar Omar "P", (…) Pronnif lo evalúa con lo que él menciona, pero no le hace un estudio a fondo, lo que me manda Pronnfi dice que Édgar es agresivo”.

“Sin embargo la Pronnif también dice que le preste al niño, que tenga convivencia con el niño, ¿cómo es posible? Si a ellos se les mencionó que consumía drogas y que está en investigación por la muerte de mi hija. Yo sí le pido a Pronnif que si es la que protege a los niños, ¿cómo es posible que ponga a los niños en riesgo? Yo le pido que haga su investigación debida”, dice Cristela Soto.

Adriana Romo, vocera de la Red de Mujeres de la Laguna, quien es psicóloga, dijo que la evaluación hecha por la autoridad está mal fundamentada.

“Es una evaluación muy contradictoria, por un lado describe ciertos riesgos en la conducta de las personas, pero por otro lado sugiere y aprueba las convivencias del menor, muy mal fundamentada desde el punto de vista técnico y psicológico”.

Por eso, la abogada de Soto, interpuso un escrito de inconformidad al juzgado.

Violencia extrema

Por su parte, Arlette Anguiz denunció ser víctima de violencia extrema por su pareja Rafael Salvador, por lo que se encuentra luchando por la guarda y custodia de sus menores hijos, Salvador y Arlette de 15 y 8 años, respectivamente.

"Vengo a dar a conocer una irregularidad que se presentó en Pronnif, en marzo de 2016 presento a mi hijo a declarar, el cual ha sido víctima de maltrato psicológico y físico por parte de su padre, solicito que se informe al juzgado de la situación de riesgo de mi hijo, ya que en ese momento se encontraba viviendo con su padre Rafael Salvador "M”.

“Esta declaración de mi hijo es extraviada en Pronnif, nunca se hace de la información al Juzgado del deseo de mi hijo de estar con su madre (...) presiono, visito Pronnif, hablo con el licenciado Julián (Velázquez, titular de Pronnif) y dice que desconoce la situación, me dice que posiblemente está traspapelada, casi medio año estuvo esa declaración detenida, traspapelada y finalmente aparece en el Juzgado Tercero de lo familiar”.

En el caso de Arlette no sólo la Pronnif “extravía” documentos, pues en el juzgado Tercero de lo Familiar el expediente 1419/2015 les dicen que también está “perdido” y aparece un año después en el escritorio de Ofelia Medina, en aquel entonces secretaria de acuerdos.

Según Anguiz, la licenciada acepta que tenía el expediente, pero le dice que no se lo va a entregar. Las fallas en dependencias gubernamentales, en este caso, no sólo fueron en Pronnif y el Juzgado Tercero, pues asegura que el Centro de Justicia para la Mujer, así como la Procuraduría de Justicia, la revictimizaron y en nada le ayudaron. Al contrario, del primero, filtraron el proceso al abogado de Salvador, Jesús Fernández, quien se comunicó con ella para decirle que la dejaría en la calle.

A la fecha, tanto ella como su familia y hasta sus abogados han sido amenazados de muerte, por lo que hizo responsable de lo que les suceda a su exesposo.



