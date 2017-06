¿Por qué es tendencia Michelle Rodríguez?

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Si algo caracteriza a la actriz Michelle Rodríguez es que no se queda callada ante nada.

A Michelle le molesta que las películas de acción cuenten con poca acción femenina por lo que a través de su cuenta de Instagram lanzó un reclamo a la producción de las cintas de Rápido y Furiosos, en las que ella ha participado.

“The Fate of the Furious (2017) está ya disponible en versión digital. Espero que decidan mostrar algo de amor por las mujeres de la saga en la próxima película, o (si no) es posible que tenga que decir adiós a esta querida saga”, dijo tajante.

Sus palabras están causando revuelo en redes sociales, tan es así que se ha vuelto tendencia en Twitter.

No es la primera vez que Rodríguez muestra enfado por la política de género en estos filmes que encabeza Vin Diesel. Hace tiempo se quejó que los caballeros cobraban más en relación a las mujeres que han aparecido en los largometrajes.

“Es como, oh vaya, maldita mi suerte. Ojalá hubiese nacido en otro sitio o quizá de la otra forma, pero este el mundo en el que vivimos, una sociedad patriarcal”, dijo la actriz al portal TMZ.

Una publicación compartida de Michelle Rodriguez (@mrodofficial) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 8:43 PDT

A Michelle le molesta que las películas de acción cuenten con poca acción femenina. (ARCHIVO)

Etiquetas: cine Michelle Rodríguez

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...