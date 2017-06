Salen más fotos sensuales de Celia Lora

TORREÓN, COAH.-

Celia Lora regresó a Playboy y lo hizo por la puerta grande.

Debido al éxito que tuvo su anterior incursión en la revista, en octubre de 2011 y porque el público así lo pidió, Celia aparecerá en la edición de julio con un portafolio más atrevido y con una doble portada.

Además; su padre, Alex Mora, fue quien realizó la entrevista, algo que nunca antes había sucedido. Durante la charla Celia le confesó a su progenitor que nunca se ha preocupado por lo que la gente murmure de ella a sus espaldas.

“Ni tantito me importa y desde hace mucho. Yo no vivo para complacer a nadie, sólo quiero ser feliz. Ni me enojo, me vale madres. Me acostumbré desde chiquita”, explica la chica.

