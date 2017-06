¡Hiromi será mamá!

TORREÓN, COAH.-

La actriz y su esposo Fernando debutarán como padres en octubre; será niña y la llamarán Julieta

Para muchas mujeres, volverse madre es una bendición, una dicha que no pueden comparar con nada ni nadie, esa experiencia la vivirá muy pronto una lagunera muy querida.

Hiromi y su esposo Fernando se convertirán en padres en el próximo mes de octubre, así lo hizo saber la actriz en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón celebrada el pasado fin de semana en el Teatro México de la capital del país.

'"Fer' y yo vamos a tener una hija. Llevo cinco meses de embarazo, según el doctor llega el 21 de octubre. Por ahora, tenemos la idea de llamarla Julieta, pero a ver si no se nos atraviesa otro nombre de aquí a que llegue", comentó antes de ofrecer una función de la exitosa obra Mentiras.

Bastante entusiasmada, la también cantante informó que su familia, sus amigos y sus fanáticos se encuentran sumamente emocionados por la llegada de la bebé.

"Todos están muy contentos y han sido muy amorosos, pero Kaori -Su hermana- y mis papás están vueltos locos y eso me hace muy feliz", detalló.

Hiromi comentó que hasta ahora su vida no ha cambiado, sin embargo dentro unos meses sí hará ciertos ajustes.

"Por ahora todo sigue igual. Sólo me han prestado vestuario de otras compañeras o han hecho algunas modificaciones a los míos, aunque pronto ya tendré qué dejar las obras de teatro y me quedaré con el doblaje y un negocio que pusimos mi esposo y yo", manifestó.

Con una sonrisa de oreja a oreja, la artista surgida de la tercera generación de la Academia informó que por ahora no ha padecido malestares como nauseas o antojos.

"No me ha ocurrido nada de eso por ahora. Me entusiasma mucho descubrir lo que mi hija tenga qué decir, sus ocurrencias... si se parece en algo a mí, si va a cantar", dijo.

Por otro lado, Hiromi manifestó que el 20 de julio estrenará un espectáculo en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México junto a Gloria Aura, Ana Cecilia Anzaldúa, Crisanta Gómez.

"La idea es que la gente que nos ha seguido a las cuatro por el teatro ahora nos vea cantando algo diferente y sin personajes. Es música de los 80 a los 2000 con una banda en vivo y una producción muy padre. Se están cuidando todos los detalles, estamos ensayando mucho".

En cuanto a su participación en la serie El Chema, en donde encarnó a "Lucy Lee", la lagunera explicó que le dejó gratas satisfacciones.

"Gracias a este trabajo descubrí un mundo diferente; me di cuenta de la importancia de la disciplina de todos los actores, desde Mauricio Ochmann que tenía el papel principal y que se la pasaba estudiando", acotó.

Por último, Hiromi envió un mensaje a todos sus paisanos.

"Los extraño, deseo que todo esté bien políticamente, siempre voy a ser una orgullosa lagunera y ojalá puedan darse une vuelta a verme en el teatro", sostuvo.

