'Drama' del bosque alcanza a Alameda

TORREÓN, COAH.-

Denuncian que sequía también afecta a este espacio público

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Ernesto González, representante de los locatarios de la Alameda Zaragoza de Torreón, afirmó que el "drama de sequía" no solamente afecta al Bosque Venustiano Carranza.

"Desde hace años no tenemos un sistema de riego adecuado, se nos han muerto decenas de árboles y hasta las palmas alrededor, nosotros mismos hemos plantado árboles, pero no podemos mantenerlos vivos sin agua... Es una desesperación total, yo todos los días trato de regar los árboles que hemos puesto, a veces hasta con botellas o tinas".

González dijo que los movimientos ciudadanos de preocupación por el bosque son positivos, pero llamó a las autoridades a tomar en cuenta la Alameda de forma urgente, pues se trata de un lugar de gran importancia ambiental, social e histórica.

"Ese drama de sequía afecta al bosque en una parte, pero a nosotros nos ha pegado más, muy bien que la gente se preocupe por el Bosque, pero que volteen a ver a la Alameda por favor, parece que ya a nadie le importa... es un desorden con los ambulantes, con los lavacoches, con la misma suciedad que deja la gente cada fin de semana, está convertida en un basurero gigante".

El también comerciante señaló que en las últimas administraciones municipales ha imperado el desorden y la falta de compromiso hacia el espacio, principalmente con el aumento de los ambulantes, la colocación de monumentos de toda clase, áreas de concreto y la falta de planeación en general.

Dijo que lo invertido en construir monumentos y bustos podría haber sido invertido en un sistema de riego "decente", además de otras mejoras al espacio que simplemente no han llegado.

González recordó que la actual administración municipal prometió un proyecto de remodelación del espacio, en el que la reforestación sería la prioridad; sin embargo, el proyecto se encuentra actualmente sin avances.

Fue en junio de 2016 cuando la propia alcaldía propuso mesas de diálogo para incorporar a las obras, pero dichos trabajos ni siquiera tuvieron una fecha tentativa de arranque.

Se quejan por desaseo

Habitantes de la colonia Nueva Los Ángeles de Torreón piden a las autoridades municipales "atención urgente" en la Plaza de Lourdes, ubicada en el centro de su sector. Aseguran que desde hace meses han realizado los llamados para que se acuda a realizar la limpieza correspondiente, pero simplemente no han tenido respuesta alguna.

Señalan que en el parque, ubicado sobre la avenida Adolfo Aymes y la calle Adela Ayala, no se observa prácticamente ningún contenedor de basura habilitado, lo que ocasiona que sus visitantes dejen desechos en las bancas, en áreas de juegos infantiles o simplemente en algunos montones de hojas secas que se han acumulado. En años anteriores se instalaron dos contenedores frente a la iglesia de Lourdes, pero actualmente lucen sellados y totalmente inutilizables.

"En las bancas da asco sentarse, están todas llenas de suciedad de los pájaros, tienen años que los las lavan, tampoco limpian todas las hojas que caen de los árboles, ya no se ve el pasto tan bonito de otros años... No sabemos el motivo por el que no vienen a limpiar", afirmó la señora Josefina García, quien vive en la privada Adolfo Aymes.

La afectada también pidió que se realicen reparaciones en segmentos de piso, pues se trata de adoquines que se han desprendido con el paso de los años y no han sido repuestos.



Sin riego 'adecuado'. Señalan la falta de pasto y árboles suficientes en la Alameda de Torreón.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...