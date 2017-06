José, un socorrista generoso y solidario

TORREÓN, COAH.-

A sus 18 años de edad, José Rivera es un claro ejemplo de generosidad y solidaridad humana. Desde hace 6 años ingresó como voluntario "juventino" a la benemérita institución y desde hace un mes, es paramédico, una labor que considera arriesgada, pero que deja una gran satisfacción "porque siempre estamos ahí para auxiliar a la gente, para verlos nacer de nuevo".

"Inicié con Juventud, me llamaba la atención ayudar a las demás personas. Desde chico era muy inquieto, aquí empecé con la capacitación de primeros auxilios y ayudando a algunas personas, también apoyando eventos", expresa.

Actualmente, el joven es Técnico en Urgencias Médicas y su principal encomienda es prestar atención prehospitalaria.

"La primera vez me puse muy nervioso porque me tocó recibir a un paciente que se había caído del techo de su casa y tenía múltiples golpes y una fractura, no sabía qué hacer, le pedí ayuda a mis compañeros, me dijeron que no pasaba nada, que lo único que tenía que hacer era no agravar sus lesiones", cuenta.

La jornada no es fácil. José fusiona su pasión por servir a los demás, con sus estudios de preparatoria, al mismo tiempo que busca un espacio para dedicarlo a su familia. De lunes a viernes, el muchacho sirve en la Cruz Roja Mexicana de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Después, se va a la escuela.

Hoy, Día del Socorrista, el jovencito envía una felicitación a todos sus compañeros que como él, luchan diariamente contra el tiempo y la muerte. "Estoy muy entusiasmado, aquí uno se pone a reflexionar, finalmente, vale la pena ayudar a los demás".



Labor. José Rivera tiene 18 años de edad, actualmente es paramédico y tiene la encomienda de recibir a los pacientes en Cruz Roja. (ANGÉLICA SANDOVAL)

