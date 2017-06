En Gómez Palacio van contra tres exdirectores

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

Tres personas que fueron directores municipales en la pasada administración cometieron graves irregularidades en su desempeño y en cuestión de tiempo iniciarán los procesos legales en su contra, no así con el exalcalde José Miguel Campillo, quien quedó exento de malos manejos.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale dijo que será la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) la que en su momento dará a conocer los nombres de los exfuncionarios, por el hecho de que actualmente siguen sujetos a revisión con base en las auditorías que se practicaron e informar sobre su identidad podría entorpecer el proceso.

"Al exalcalde lo checaron, lo revisaron y todo está bien, no hay ningún problema", dijo la presidenta municipal al señalar que Campillo no tiene responsabilidad alguna por al cual deba responder, pues se ha verificado y revisado cada expediente de gasto público y no se ha encontrado ninguna irregularidad.

Aseguró que la Entidad está revisando los resultados que arrojaron las auditorías con el fin de corroborar y acreditar las acusaciones.

Será esa misma instancia la encargada de sancionar las irregularidades administrativas u omisiones en que se haya incurrido con el manejo de los recursos públicos, así como de determinar si es necesario ir más allá y castigar los agravios en contra del patrimonio.

Leticia Herrera dijo que si no se han tomado medidas para sancionar por su cuenta a quienes cometieron anomalías, es porque la ley "que puso Jorge Herrera Caldera (exgobernador) a modo" se lo impide, ya que los municipios perdieron la facultad para promover denuncias ante las instancias correspondientes y ahora deben esperar a que el órgano auditor haga lo propio.

Con las modificaciones que en la pasada administración estatal se promovieron a la legislación, indicó, esa facultad quedó en manos del Congreso del Estado a través de la auditoría.

Sobre la detención de Rafael Herrera Piedra quien está acusado de haber ocasionado un daño patrimonial a la administración estatal, la alcaldesa de Gómez Palacio opinó que esto refleja que el gobernador José Aispuro Torres está cumpliendo su promesa, en el sentido de "quien la hizo la paga".

Desde su perspectiva, Leticia Herrera destacó que el exgobernador "es el primero al que deben castigar", luego de que su administración dejó una deuda considerable.



