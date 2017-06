Prioriza Merkel futuro de UE sobre 'Bréxit'

LíDERES EUROPEOS DEBATEN TEMAS IMPORTANTES EN LA CUMBRE

Efe

El día de ayer, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) iniciaron una cumbre centrada en el "brexit", la inmigración, la política exterior y la lucha contra el yihadismo, sólo dos días después del atentado frustrado en la Estación Central de Bruselas, ciudad donde se celebra la reunión.

Durante la cumbre, la canciller alemana, Angela Merkel, subrayó la necesidad de poner "un claro foco en el futuro de los Veintisiete" para alcanzar resultados que supongan un avance.

"Quiero decir muy claramente que para mí el diseño del futuro de los Veintisiete Estados miembros prevalece sobre la cuestión de las negociaciones con el Reino Unido sobre su salida" del club europeo, declaró a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, aseguró que los Estados miembros mantendrán conversaciones "ágiles" e "intensivas" con Londres y que continuarán apostando por mantener unidos a los Veintisiete, "tal y como se ha logrado hasta ahora".

La intención es que las negociaciones transcurran "con buen espíritu", agregó la canciller, quien recordó que los Veintisiete saben también que quieren seguir cooperando en un futuro con el Reino Unido.

Merkel celebró asimismo la presencia por primera vez en la cumbre europea del nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, y dijo que se alegra de poder colaborar con él, al tiempo que se mostró convencida de que los "nuevos impulsos y creatividad" que llegan desde Francia y también desde Alemania "pueden hacer bien a todos".

PREVENIDOS

La salida de Gran Bretaña en 2018 provocará que la Unión Europea pierda a uno de sus miembros más grandes y a un protagonista global, pero las otras naciones del bloque ya piensan en los resultados del divorcio.

Los líderes de los veintisiete países acordaron ayer un proceso en cuatro fases que culminará en noviembre para elegir las nuevas sedes de la Agencia del Medicamento y la Autoridad Bancaria Europea, que deberán abandonar Londres.

Las agencias médicas y financieras del bloque se encuentran en Londres, y prácticamente todos los miembros quieren albergar a una o ambas dependencias.

Durante el encuentro emergió un desacuerdo sobre si aún podría revertirse el proceso de salida de Gran Bretaña.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo dijo que cuando sus amigos británicos le preguntaron si concebía alguna manera para que Gran Bretaña permaneciera en el bloque, les respondió: "La Unión Europea se construyó en sueños que parecían imposibles de alcanzar. Así que nunca se sabe".

El premier holandés Mark Rutte dijo que existen "miles de preguntas por formular" sobre las propuestas de May, y cuestionó el motivo por el que la líder británica las presentaba ante la Unión Europea y no con los negociadores del Brexit.

Buscan fortalecer la seguridad

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron ayer una serie de medidas para fortalecer la seguridad en su territorio, afectado por una oleada de atentados en los últimos meses. "Estamos totalmente determinados a proteger nuestro pueblo", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al final del primer día de la cumbre.

Los Veintiocho urgieron a las empresas de telecomunicaciones a desarrollar nuevas tecnologías y herramientas que permita a los operadores de internet detectar y remover automáticamente contenidos que puedan incitar a actos terroristas.

A la vez, señalaron la necesidad de legislar sobre los sistemas de comunicación criptados empleados por grupos terroristas y criminales para comunicarse al abrigo de la vigilancia de las autoridades. "El acceso efectivo a evidencia electrónica es esencial para combatir crímenes serios y el terrorismo", concluyeron.

ANGELA MERKEL

Ofrece May esperanza a europeos

La primera ministra británica Theresa May prometió el jueves que los ciudadanos de la Unión Europea no serán echados de inmediato del Reino Unido una vez que el país abandone el bloque, y dijo que el destino de éstos será una de las máximas prioridades en las negociaciones del Brexit, lo que generó elogios de otros mandatarios europeos durante momentos de tensión para el continente.

Las propuestas que presentó May durante una cumbre europea fueron un oportuno gesto presentado días después de que comenzaran las pláticas para definir la salida de Gran Bretaña. La canciller alemana Angela Merkel dijo que se trata de "un buen comienzo".

May delineó los parámetros para los derechos de los 3 millones de ciudadanos europeos que viven legalmente en Gran Bretaña y cómo se les protegería de un daño excesivo debido al abandono del bloque. Dejó en claro que Gran Bretaña aspira a medidas recíprocas para los 1,5 millones de ciudadanos británicos que viven en naciones pertenecientes a la Unión Europea. El tema de los derechos de ciudadanía es uno de los más sensibles en las negociaciones del Brexit.

Bajo la propuesta de May, a los ciudadanos europeos con residencia legal en el Reino Unido no se les pedirá que abandonen el país y se les ofrecerá la posibilidad de regularizar su situación después del Brexit, dijo un alto funcionario británico. May también prometió aligerar la pesada burocracia relacionada a dicho papeleo, declaró el funcionario.

"Nadie quedará al borde del precipicio", dijo el funcionario que habló bajo condición de anonimato debido a que May presentó su propuesta durante una cena privada en la cumbre de la Unión Europea.

Merkel recibió con agrado las promesas de May, pero insistió en que "desde luego, existen muchos otros temas". Mencionó los costos que Gran Bretaña deberá cubrir por su salida de la Unión Europea y las dudas sobre cómo lidiar con la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, miembro de la UE.

"Significa que tenemos mucho por hacer", subrayó Merkel.

El canciller austriaco Christian Kern dijo que las propuestas de May son "el primer paso", pero advirtió que aún habría muchos ciudadanos europeos en Gran Bretaña que no quedarían cubiertos bajo ese plan. "Apenas estamos comenzando y no sabemos si será un sprint o un maratón", comentó.

Sanciones Los líderes de la UE acordaron ayer prolongar seis meses más las sanciones económicas a Rusia: Los líderes de la UE acordaron ayer prolongar seis meses más las sanciones económicas a Rusia: ⇒ Por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania. ⇒ Por no haber aplicado suficientemente los acuerdos de paz de Minsk.

Juntos. El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a la canciller alemana Angela Merkel y la primera ministra de Reino Unido.

Etiquetas:

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...