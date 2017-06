'Paquito' se codea con los grandes

TORREÓN, COAH.-

El actor lagunero, Paco de la Fuente, acudió el pasado miércoles a una reunión conformada por los nominados a los Premios Ariel en su versión 2017.

Paco, así como otros actores, directores y demás galardonados se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes.

De la Fuente se encuentra postulado en la terna de Revelación masculina gracias a su papel de “Pepe” (“Alien”) en el filme "El alien y yo".

"Estoy muy entusiasmado, aún no me la creo. Fui tomado en cuenta por la Academia y eso es un honor para mí, sí me gustaría ganar el premio. Gracias a esta cinta, me han conocido muchas personas; hace unos días fui al Paseo Morelos y un chavo me paró y me dijo 'Hola Alien cómo estas'", explicó Paco durante una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.

“Paquito” se codeó con los grandes, se tomó fotos con actores como José Carlos Ruiz y Manuel Ojeda. La premiación se llevará a cabo el próximo 11 de julio.



