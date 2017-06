'Fer' no teme ser estigmatizada

CIUDAD DE MÉXICO.-

La actriz Fernanda Castillo aseguró que la muerte ideal para su personaje de "Mónica Robles", en la serie El Señor de los Cielos, si es que en algún momento pasa, tendría que ser al lado de "Aurelio Casillas" (Rafael Amaya).

"Esta mujer tiene que morir al lado de 'Aurelio', pero al final yo no la escribo, creo que debe tener una lección fuerte, sería una muerte perfecta para este personaje, junto al hombre de su vida, tal vez él matándola o de otra forma", declaró.

En el marco del inicio de las transmisiones de la quinta temporada de la producción por el canal Telemundo, la artista mexicana aseveró que no le causa temor quedar atrapada en el papel con el que ha despuntado su fama internacional.

Dijo que le queda claro que tiene que ser la primera en estar consciente de esta situación, ya que es mucho más que "Mónica Robles", puesto que en los intermedios de las grabaciones ha realizado otros proyectos.

"He estado haciendo cine, comedia, otro tipo de obras, una mujer maltratada en el montaje Wake up Woman, no hay duda de que tengo un abanico de posibilidades para ofrecer", expresó a los medios.

Explicó que no participa en este programa con la intención de tener después su propia serie, así como fue el caso del spin-off El Chema, pues para ella éste es su show.

"Fue tanto la mía, que me quedé, soy la única aparte de 'Alba', que sigue, que no la han matado, le tengo mucho cariño a este proyecto, para mí no es un escalón, sino ha sido el gran paso de mi carrera, que ha hecho que mucha gente me conociera", puntualizó.

Lo más emocionante en esta nueva etapa es que por fin, indicó, cuenta con una escena de golpes a puño limpio con el personaje de "La Niña", con quien construyó una coreografía. "Me quedé con las rodillas moradas, pero no me importó".

Por otro lado, señaló que hasta el momento nadie se ha vuelto a poner en contacto con ella para hacer la serie biográfica de la primera actriz Silvia Pinal, la cual fue cancelada.

Dijo que al principio cuando la buscaron dejó en claro que no podía trabajar ahí, por el contrato que tiene con El Señor de los Cielos, pero piensa que Itatí Cantoral hubiera hecho un gran esfuerzo.

"La señora Silvia Pinal se merece más allá de que lo haga yo, que se parezca alguien o no, creo que lo más importante es la interpretación", concluyó la exChica E!

Seoane, feliz en teleserie

La actriz Mariana Seoane, quien lanzará en agosto su próximo material discográfico, aseguró que tuvo un gran recibimiento en la quinta temporada de la serie de televisión El Señor de los Cielos, recién estrenada por el canal Telemundo.

La también cantante aseveró que entrar a ese proyecto, "que ha sido el más exitoso durante tanto tiempo", la llena de felicidad porque tiene un personaje que "ya fue querido por la gente".

"Es una 'Mabel' con otra identidad y un hijo con 'El Chema' mucho más planteada, madura y muy ca… Viene muy fuerte, pinta para que haya una sexta temporada", subrayó a los representantes de los medios de comunicación.

A esto hay que agregar que se ha creado un equipo muy solidario y armonioso durante las grabaciones, en el que se incorporaron nuevos actores y con quienes habrá "candela muy fuerte".

"Hasta el momento solo he grabado con Rafa (Amaya), después estaré con Fernanda (Castillo). Estoy feliz porque la amo, admiro, hace genial su trabajo. Todavía seguimos grabando la serie", platicó.

Acerca de su nuevo disco, Mariana Seoane dio a conocer que trabajará durante julio y al mes siguiente ya estará a la venta, para que después lo pueda promocionar.

"Sí me aventaría un palomazo con Rafael, ya vi que le gusta y le divierte hacerlo", concluyó la actriz originaria de Michoacán.

