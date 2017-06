Chabelo podría regresar a la pantalla chica

CIUDAD DE MÉXICO.-

Año y medio después de haber concluido su ciclo en Televisa, Xavier López "Chabelo" fue llamado por su antigua casa donde sostendrá una reunión esta semana.

El comediante deja abierta la posibilidad a cualquier ofrecimiento, pero solo aceptará en caso de que sea un proyecto que le guste.

Incluso podría retomar el personaje del niño de ocho años y short, que durante cuatro décadas condujo el dominical "En familia".

"Todo son pláticas, cosas, proyectos que se quieren hacer pero yo voy tomando las cosas como se van presentando si me gusta lo tomo, sino, no. Depende lo que me propongan sea bueno para el público primero y para el personaje", expresó.

López asistió esta noche a la premier de "Las hijas de Abril", nueva película de Michel Franco, con el que existen posibilidades de trabajar.

A pregunta expresa y tras decir que ha estado "guardadito" un rato, aseguró no extrañar la pantalla chica.

"Luego de estar 60 años en televisión, bien merecía un descanso", subrayó.

Consideró que hace falta contenidos para niños en la televisión mexicana y, en una sola frase, englobó su visión de la tv actual:

"Creo si lo anteriores no sabían mucho de televisión, los de ahora menos".

A su paso decenas de personas le pidieron la fotografía del recuerdo a la cual accedía de buen humor.



