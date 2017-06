FIFA advierte a México sobre grito de aficionados

AP

Sochi, rusia.- El técnico de México, Juan Carlos Osorio, catalogó como un asunto de "interpretación" el grito que emiten a coro los hinchas de la selección, el cual provocó ayer una nueva advertencia de la FIFA durante la Copa Confederaciones.

El director del comité disciplinario de la FIFA, Anin Yeboah, "decidió emitir una advertencia contra la Federación Mexicana de Fútbol por la conducta inapropiada de un pequeño grupo de fanáticos mexicanos que realizaron gritos insultantes y discriminatorios" contra los gays el domingo en el partido contra Portugal en Kazán, indicó el organismo rector.

La FIFA ha impuesto varias multas a la federación por un coro en el que los fanáticos mexicanos utilizan una palabra ofensiva contra los gays cuando el portero del equipo contrario realiza un saque de meta.

"Eso es un cántico, la interpretación me parece que está ahí al debate", dijo Osorio el martes en una rueda de prensa en la víspera del segundo partido ante Nueva Zelanda. "Algunos lo entienden como un atropello, como un insulto, pero entendiendo primero que no soy mexicano; dos, que estoy muy orgulloso de dirigir la selección; tres, que creo entender el propósito del grito, no tiene nada que ver con eso (insultar)", agregó el timonel colombiano.

"Es un tema de interpretación y algo que se tiene que manejar entre federación y FIFA", agregó.

La FIFA anunció en la antesala de la Copa Confederaciones que sería más estricta para controlar este grito, que se ha popularizado entre los fanáticos de otros países latinoamericanos. Chile, el campeón de Sudamérica y que también participa en este torneo que sirve de ensayo para el Mundial de 2018, ha sido sancionado con otras multas por el grito de sus seguidores.

El organismo rector del fútbol mundial indicó que los árbitros podrían detener los partidos si los hinchas persisten con esta conducta.

La Federación Mexicana de Futbol después tuiteó un comunicado en el que exhortó a sus seguidores a no realizar más el grito.

"Como sabes, la FIFA se toma muy en serio el canto que hacemos cuando despeja el portero, y las posibles sanciones son graves", tuiteó la federación. "De continuar este comportamiento, de nada servirá el esfuerzo en la cancha si por esto perdemos el juego, si se suspende el partido o si por esto te expulsan del estadio".

"Perdemos nosotros, pierdes tú, perdemos todos", agregó.

Los mexicanos realizaron el grito a todo pulmón cuando el portero de Portugal realizó su primer saque de meta en el empate 2-2 del domingo, aunque luego bajaron el volumen y al final era casi inaudible.

