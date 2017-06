'Ruedan' por la ciudad

TORREÓN, COAH.-

EL NUEVO CONCEPTO DE NEGOCIO PRUEBA UN NUEVO ESPACIO

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El proyecto Food Truck Zone va por su tercera semana de operaciones en Torreón.

Después de dos años de haber surgido este movimiento gastronómico de jóvenes emprendedores en La Laguna, hoy en día han logrado dar un gran paso y probar un nuevo espacio al oriente de la ciudad: el Bosque Venustiano Carranza.

Con el aval de Plazas y Mercados, la Asociación de Food Truck Laguna propuso probar un punto de venta de algunos socios al oriente de la ciudad, dado que la zona centro se encuentra muy saturada.

Carlos Herrera Güereca, miembro de la asociación, informó que el proyecto fue presentado a Plazas y Mercados y se decidió probar un nuevo punto para que algunos negocios se instalarán en una de sus calles del Bosque Venustiano Carranza por la tarde-noche, por lo que ya van en su tercera semana de prueba.

Dijo que la idea que se tuvo para buscar un nuevo punto de venta es que no fuera sobre la Colón debido a la saturación que existe, así como también que defienden los socios el concepto de no ubicarse en terreno.

Citó que iniciaron con 5 socios que se instalan en calle Juan Pablo y avenida Juárez, logrando hasta ahora muy buenos resultados, tanto con las familias que acuden y de los propios emprendedores.

Operan de miércoles a sábado de 7 de la tarde a las 11 de la noche, y los domingos de 11 de la mañana a las 3 de la tarde.

La oferta va desde pizzas, hamburguesas gourmet, banderillas, frapess, tacos, graps, lonches, entre otros.

"Con esta idea se busca fortalecer las Food Truck, en donde la gente vea cómo se preparan los alimentos".

Informó Herrera Güereca que pagan por la operación dentro de este punto de venta la cuota correspondiente ante Plazas y Mercados 25 pesos por día, así como la licencia de funcionamiento, haciendo un primer pago de 967 pesos y un segundo de 321 pesos.

Después de dos años de estar dentro de este movimiento, opinó que la resistencia a la operación de este tipo de negocio en un principio por la falta de conocimiento y nervios que se tuvo a un cambio en el sistema de negocio.

Comentó que se tienen 15 socios y que una vez que se pruebe este punto de venta, en un mediano plazo buscarán proponer otros puntos de venta, en donde se requiera el servicio y no sea una zona saturada en la ciudad.

Un dato que se destaca en este nuevo punto de venta que tienen en la calle Juan Pablo es que acuden familias, quienes van atraídos por los focos que iluminan las mesas o bien por la comida que se prepara y en donde se puede comprar para los niños una hamburguesa o banderillas, o bien para la mamá un grap con pollo o bien una bebida fría.

Indicaron los dueños de negocios que no se tiene problema en que en una mesa que está en su espacio también le compren al de a lado, ya que opinaron que hay mercado para todos y no se puede limitar al comensal.

Celebran a papás en restaurantes

Laguneros celebran a papá en restaurantes.

La industria de restaurantes reportó que el pasado domingo, fecha en que se celebró el Día del Padre, las ventas repuntaron hasta un 45 por ciento en relación a otros domingos.

Sin dar descuentos o aplicar promociones, las familias decidieron festejar a papá con un desayuno o una comida.

Carlos Finck, representante de Canirac Laguna, informó que los desayunos se vendieron más que en el Día de la Madre, en tanto al medio día y en negocios que cierran a las 7 de la tarde las ventas fueron entre un 30 a 40 por ciento menos que en un 10 de mayo,

Sin embargo el sondeo aplicado a los negocios afiliados indicaron que las ventas repuntaron un 35 a un 45 por ciento más que en un domingo tradicional.

Comentó que desconoce los factores que impulsaron este repunte en ventas sin aplicar ningún tipo de promoción, ya que dijo es común que las familias organicen carnes asadas en los hogares para celebrar todos en familia al rey del hogar.

"Tal vez sé esté dando un cambio de patrón en el consumo y la gente prefiere no hacer nada en casa y salir a comer fuera".

Indicó que no puede señalar si un segmento de los restaurantes vendió más o no, ya que desde carnitas, desayunos, cortes, mariscos, etc, fueron demandados por las familias el pasado domingo.

"Tuvimos un día del padre de los mejores domingos del sector".

Le apuestan mujeres a estos negocios

Las mujeres están muy activas dentro de este tipo de negocios.

Cristina Carrillo tiene su negocio: El Chipotle, negocio especializados en la elaboración de hamburguesas gourmet. Ella es una de las iniciadoras de este proyecto hace dos años.

Dijo que está contenta con esta prueba piloto de este punto de venta, dado que la ubicación permite tener a familias que acuden a comprar lo que más le gusta, a precios accesibles a su bolsillo. "A nosotros nos une el concepto de Food Truck, con un concepto completamente familiar". Mencionó que se tiene una buena ubicación, sin problemas de estacionamiento y buen iluminación.

Otra de ellas es Rosario Urbina con su negocio Apache. La especialidad son tacos de arrachera y confiesa que apenas lleva siete meses con su camión, ya que ella es maestra en una escuela secundaria de un colegio de la ciudad.

Con la ayuda de su familia y al compañerismo que existe es una de las emprendedoras que se encuentra dentro de este proyecto piloto. Dijo que por azares del destino tuvo el camión y decidió unirse a la agrupación.

Opina que "esto es una opción diferente para las familias y quienes gustan de ver un compañerismo entre los emprendedores".

Plan piloto Operación en nuevo punto de la ciudad: ⇒ El plan piloto es Food Truck Zone. ⇒ Participan 5 negocios. ⇒ Se ubican en el Bosque Venustiano Carranza. Laboran de miércoles a domingo, con horario de 7 pm a las 11 pm, salvo el domingo.

Nuevo espacio. La Asociación de Foodtruck presentó su proyecto a Plazas y Mercados con el objetivo de estar regulados y que su concepto de negocio tenga una mayor certidumbre. Ahora dieron un gran paso y están ubicados en el Bosque Venustiano Carranza.

Clientes. Las Foodtruck son preferidas por los jóvenes quienes no les importa comer de una manera más informal.

Etiquetas: Food Trucks

Más de Finanzas

... Anterior Siguiente ...