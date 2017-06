Da lección de cómo mejorar el mundo

La actriz española Elena Anaya, que encarna a la villana de Wonder Woman, dijo que el filme de la heroína de DC Cómics puede servir para que el público reflexione sobre cómo mejorar el mundo actual, donde estamos "cada vez más solos" pese "a estar más conectados que nunca".

Anaya, de visita en La Habana dentro de la Muestra de Cine Español en la isla, aseguró que el estreno de la cinta, "que tardó 75 años en hacerse", es algo "muy bonito y muy emocionante", porque es "la primera vez que una heroína de DC Comics protagoniza una película".

Muy bien acogida por la crítica y número uno en la taquilla de Estados Unidos tras su lanzamiento este mes, "Wonder Woman" narra la metamorfosis de la superheroína desde que era simplemente "Diana", princesa de las Amazonas, hasta convertirse en la gran guerrera que decide abandonar su hogar para luchar con los aliados en la I Guerra Mundial.

Anaya, cuatro veces nominada como actriz dramática a los premios Goya del cine español y ganadora de uno de ellos por La piel que habito (2011), interpreta a "Doctor Poison", la villana que se enfrenta a la israelí Gal Gadot ("Wonder Woman") y al estadounidense Chris Pine ("Steve Trevor"), quienes luchan por salvar al mundo.

"Wonder Woman es un personaje muy íntegro. Una mujer de una visión muy inocente del mundo, que ha vivido y ha crecido aislada del mundo real y aparece en la I Guerra Mundial que es un hecho tan tangible y real, y lo que ve es espeluznante", explicó.

Para la española es " bonito e inspirador" ver cómo "esa mujer, por empatía, por compasión, se mueve y decide ponerse en marcha y darlo todo para establecer la paz en la tierra".

"Creo que vivimos en medio de una crisis brutal, en un mundo de un individualismo absoluto, donde parece que estamos más conectados que nunca, pero realmente estamos más solos, y donde nadie hace algo sin esperar nada a cambio", reflexionó.

Para Anaya, "Wonder Woman" puede, "además de entretener y hacer pasar un rato extraordinario, hacernos pensar y dar una vuelta a lo que podemos hacer cada uno para intentar mejorar el mundo en el que vivimos".

La actriz le ha "cogido el gustillo a interpretar villanas" para "vengarse de todo lo que le han hecho" en el cine en sus primeros 20 años de carrera, aunque admite que la elección de sus personajes depende de las historias y de la calidad de los proyectos.

"Fue maravilloso enfrentarme como 'Doctor Poison' a 'Wonder Woman'", confesó Anaya, que presentó en La Habana el filme español Zipi y Zape y la isla del capitán, en la que interpreta a la también villana "Señorita Pam".

Archivo

Cars 3 vence a Wonder Woman

La película de Rayo McQueen y sus amigos en "Cars 3 llegó en primer lugar a la meta en el fin de semana de su estreno, rebasando a la Mujer Maravilla por primera vez desde su debut hace tres semanas.

Cálculos de los estudios dados a conocer el domingo mostraban que la tercera entrega de la película de carros abrió con 53,5 millones de dólares en taquillas de Estados Unidos y Canadá. Una cifra menor si se le compara con los 1.000 millones que lleva la serie de Disney y Pixar.

En su tercera semana, Wonder Woman se mantuvo fuerte con 40,8 millones, con lo que acumula ya 274,6 millones de dólares en las taquillas norteamericanas.

En tercer sitio quedó el debut de All Eyez on Me con 27,1 millones y detrás viene la película de tiburones 47 Meters Down protagonizada por Mandy Moore con 11,5 millones.

Personaje. La actriz Elena Anaya da vida a la "Doctora Veneno" en el filme de la "Mujer Maravilla".

Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...