'Yo peleé contra todo un aparato'

El excandidato de la coalición formada por PAN-UDC-PPC-PES, Guillermo Anaya, asegura que el crecimiento marginal que tuvo en votos en esta elección en comparación con la de 2011 se debe a que no compitió contra un candidato, sino contra todo el gobierno de Coahuila. Asegura tener bien documentada la injerencia del aparato estatal y que forma parte de uno de los ejes del recurso de impugnación.

En esta segunda y última parte de la exclusiva para El Siglo de Torreón, el político panista comenta las claves del proceso de judicialización de la elección, la confianza en los tribunales electorales, el futuro de las movilizaciones en la calle, los resultados oficiales del Instituto Electoral de Coahuila, el papel de éste y la polémica decisión de retirar a su gente del cómputo distrital.

Porque ya teníamos todo absolutamente documentado y no queríamos ser... eso fue una decisión difícil de todos los representantes de este frente por la Dignidad de Coahuila, que creamos ese mismo día lunes: Armando Guadiana, de Morena; Javier Guerrero, candidato independiente; Lucho Salinas, candidato independiente; José Ángel Pérez, del PT. Estuvimos viendo el monitoreo del cómputo que se tenía desde temprano, donde se dieron estas irregularidades que te decía, de una gran oposición por parte del Instituto, parcial a favor de los del PRI, y donde vimos que ya habían abierto muchos de los paquetes, habían consumado ahí el delito. Nosotros tenemos todo documentado. Entonces el PRI lo que quería precisamente era llevarnos a decir: "Mira, resulta que ahora contamos todos los votos y resulta que ahora me dan una ventaja mayor". Pues claro, ya habían alterado las boletas, ya habían alterado los paquetes electorales.

Fue una decisión difícil que no es que los del PAN hubieran tenido oposición, sino que fue una decisión rápida donde decidimos: "levántense", y y ya teníamos documentado todo este fraude. Entonces hubo confusión, lógicamente muchos decían: "pero ¿por qué? ¿Qué está pasando?" Y ¿si es cierto lo que nos están diciendo?". Y "¿quién te lo dijo?". Es la lógica, estaban momentos muy tensos, pero por supuesto que era una decisión incluso que tomé con nuestro presidente Ricardo Anaya, con el presidente estatal, Bernardo González, y con los demás miembros del frente. Fue una decisión difícil, pero ya tenemos todo absolutamente documentado.

Mira, el derecho electoral es un derecho especializado, muy complejo. Estamos presentando 14 agravios, 14 delitos cometidos por funcionarios del Instituto Estatal Electoral, funcionarios del gobierno del Estado, el propio gobernador, te voy a contar los más importantes. Donde la ley dice que son causas de nulidad, te voy a platicar dos inmediatamente. Uno es el rebase de tope de campaña: tenemos documentado que en lugar de 18 millones de pesos, se gastaron 400 veces más, por lo menos, lo tenemos documentado, se gastaron mucho más, compra de votos y todo ello que tenemos documentado. (...) Ése es un elemento fundamental para que se anule la elección, lo tenemos documentado.

El segundo: el gobierno del Estado debe frenar toda su propaganda gubernamental, y disfrazaron una propaganda precisamente de aquí de Torreón, promoviendo a Riquelme hasta el día de la jornada electoral, hasta el domingo 4 de junio se seguía promocionando en el gobierno del Estado una campaña disfrazada y la tenemos documentada, por los canales de televisión de todo el estado. Ese es otro elemento. Cualquiera de ellos dos es la nulidad. Pero otros elementos, te digo, es un poco lo que hemos platicado en este momento, la apertura de los paquetes electorales que lo tenemos documentado, están los videos donde apenas este paquete se va a contar y ya está violentado.

Alrededor del 30 por ciento... y la suplantación de funcionarios. Otra, en Colima se anuló la elección porque el secretario de Desarrollo Social estaba condicionando los programas sociales. Tenemos la grabación de video donde Rodrigo, Rigo, Fuentes, no sé si esté bien el nombre, al día siguiente, a la semana o a los dos días que sale a luz pública una grabación donde él está condicionando los programas sociales para la estructura del PRI, para el candidato del PRI, al día siguiente lo sacan de Desarrollo Social y luego lo hacen candidato, después pierde. ¿No sé si te acuerdas de ese episodio? (...) Por ese motivo se anuló la elección en Colima.

Pero además de ello tenemos documentados muchos otros funcionarios: el de Deporte, el de Salud. Muchos funcionarios haciendo propaganda, desviando recursos públicos, recursos humanos a favor de los candidatos del PRI, y una suma de elementos que da que no haya los principios elementales de la certeza de una elección. Es decir, el Instituto Electoral, dentro de sus consejeros, engañaron a la sociedad, diciendo que eran ciudadanos imparciales, no tenían partido, cuando vemos que estaban al servicio. Uno de los seres más funestos del gobierno de Coahuila que es David Aguillón, y estaba al servicio de él, y otro era un fan de Rubén Moreira y de las campañas del PRI, cuando dijeron que no tenían afinidad, que nunca habían participado en una campaña política, y sí participaban en las campañas políticas del PRI.

Sí, es una serie de elementos que dan como consecuencia que no hay certeza, que estamos en desigualdad de circunstancias. Son muchas, por eso ponemos 14 agravios, 200 pruebas. Nosotros presentamos por un lado ello. Javier Guerrero presenta su impugnación aparte.

Armando Guadiana de Morena también. Entonces son muchos elementos algunos comunes otros propios de ellos.

Supongo, así es.

Pues desde un video, un testimonio notariado, desde un dictamen financiero, refiriéndonos a los gastos excesivos de campaña, testimonios de los testigos de los anuncios de televisión de las campañas electorales de la campaña del gobierno estatal, en fin, una serie de...

Yo creo que son tantas las evidencias que tenemos, que están a la luz, cualquiera que no sea abogado... es lo que estaba platicando, alguien que no sea abogado, a simple vista ve que hay unas violaciones que da como consecuencia la nulidad. Yo creo que desde aquí, desde Coahuila, vamos a conocer la anulación.

Así es, al Tribunal Federal Electoral, así es.

La ley dice que aquí tiene el Tribunal Electoral alrededor de veinte días (hábiles), sin embargo puede ampliarse por si quiere pedir alguna información adicional, alguna prueba que se profundice más, algún elemento que puede ampliarse, en esa ampliación ya no hay un término, pudiera dilatar más de los treinta días. Espero que sea en un lapso de treinta días la resolución del Tribunal Electoral en Coahuila. Después de ahí pasaría, de una u otra forma la va a resolver el Tribunal Federal Electoral, porque suponiendo que el Tribunal Electoral en Coahuila me dé la razón, y nulifique la elección, pues el PRI la va a impugnar, apelaría, entonces se iría a Tribunales Federales. El Tribunal Federal tiene un tiempo límite hasta antes del primero de diciembre (día de la toma de protesta del nuevo gobernador), que puede ser el 30 de noviembre. Esperemos que sea antes, pero estamos preparados para que la lucha sea larga.

Yo sabía que no sería tan fácil, yo estuve preparado siempre para que la alternancia en Coahuila se diera en estas circunstancias, que los Moreira no la iban a dejar ir tan fácil.

No, sí se capitalizó. Tan es así que ganamos la elección y luego intentan estafar.

Las encuestas, las que se publicaban, por ejemplo, Reforma, estaban en ese rango desde dos, tres puntos porcentuales por encima del candidato del PRI, que fue en la elección. El PRI prefiere entregar una despensa y lucrar con la pobreza, con la necesidad igual, que generar empleo. Tiene una base estructural, como sucedió en Veracruz. En Veracruz hoy vemos las atrocidades que hizo Duarte, que hoy está preso, sin embargo, la elección se ganó por dos puntos porcentuales. O Durango. En fin, la base estructural del PRI es fuerte porque lucra con la necesidad, con la pobreza, con la amenaza y es un gobierno opresor que constantemente está amenazando a los que menos tienen ¿sí?.Y que constantemente está lucrando con los recursos públicos. Yo no peleé contra Riquelme, yo peleé contra todo un aparato de un gobierno estatal que significa recursos públicos, que significa programas sociales, que significa pelear contra un aparato, no contra un candidato. Por eso es que si hubiera sido contra un candidato, en una competencia de tú a tú, por supuesto que la ventaja hubiera sido mayor.

No, en estas circunstancias es muy complicado, en las circunstancias de una competencia donde está constantemente la amenaza, la represión, la calumnia, la difamación, los recursos públicos, los programas sociales. Son circunstancias que, yo que he estado en muchas elecciones del país, lo dije desde hace mucho tiempo, lo peor del PRI está en Coahuila, y las prácticas que pensamos que ya habían terminado, continúan y es un estado de simulación. El gobernador y el PRI, y el gobierno estatal que es lo mismo simulan absolutamente todo. Nosotros lo estamos viendo con el Sistema Estatal Anticorrupción, simula que hay transparencia, simula que se respetan los derechos humanos, simula que hay seguridad, simula que hay elecciones limpias, es una simulación.

Por eso, cuando convocamos por las redes sociales a las marchas, sale la indignación de la gente que dice: "ya no podemos aguantar otros seis años de lo mismo". Por eso es la indignación que salen a las calles a manifestarse este repudio a este sistema corrupto, anacrónico, deplorable, por eso es que la gente ya no aguanta más. Y le estamos dando este cauce a manifestaciones pacíficas de un frente ciudadano que va más allá de cualquier partido político.

Así es y muchas más acciones.

No, tenemos toda la aprobación, por dos vías. Una, jurídicamente tenemos la razón, ya hicimos nuestro trabajo pulcro, sustentado, fundamentado, ayer (el miércoles) lo presentamos con todos los elementos. Sin embargo, la ciudadanía está indignada, la ciudadanía está muy indignada y sepan los ciudadanos que nosotros también estamos indignados, que lo que ellos vieron, nosotros también lo vimos, lo que ellos sienten, nosotros lo sentimos.

De que sepa la autoridad que hay una sociedad indignada, que hay una verdad que estamos presentando jurídicamente, y que en ningún momento vamos a permitir que quieran burlar la ley, que quieran burlarse de nosotros.

El derecho nos asiste, por eso hay etapas dentro de esta jornada electoral, que no ha terminado, para impugnar cuando tienes elementos para la impugnación. Hemos impugnado, es decir, esto no se ha acabado. No son momentos hoy para empezar, bueno, ellos no lo tienen ni pensado, pero es una simulación igual del gobierno del Estado y de él mismo, de llamar a la reconciliación, si nunca ha reconciliado nada. Siempre es la represión, el autoritarismo y hoy lo vemos en le Sistema Estatal de Anticorrupción, y quieren dar un madruguete a la sociedad. Es falso totalmente. Pero yo estoy plenamente convencido que voy a ganar la nulidad, y que en las nuevas elecciones voy a ganar y voy a ser el gobernador de Coahuila.

Yo voy a aceptar la resolución del Tribunal Federal Electoral, cual sea la resolución.



