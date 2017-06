Coahuila dio un retroceso: Margarita Zavala

TORREÓN, COAH.-

En su visita a la Plaza de Armas de Gómez Palacio y como parte de su gira "Yo con México", esta mañana, la aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, Margarita Zavala, lamentó que en términos de democracia, "Coahuila haya dado un retroceso, es un punto de alerta", refiriéndose al proceso electoral que se vivió en la entidad el pasado 4 de junio.

"Cuando yo entré al PAN, a los 16 años, uno de los primeros temas electorales era el de Piedras Negras, los fraudes el día de la jornada, hagan de cuenta que estamos regresando a esos tiempos, esa es la gran encrucijada que vive México, entre el pasado y el futuro", dijo.

Por otro lado, la embajadora de la plataforma "Yo con México", aseguró que la gira que realiza por toda la República Mexicana se cubre con recursos privados.

"Estoy en una enorme desventaja respecto a quienes tienen recursos públicos, pero yo entré al PAN cuando no recibíamos financiamiento público y así ganábamos elecciones... quizá por eso estoy encabezando y punteando las encuestas, pese a que no he tenido un spot en mi vida y también no he tenido ni los recursos públicos ni el cargo público que otros claramente sí tienen".

Respecto a la relación que lleva con sus "contrincantes" -los panistas Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya- rumbo a la contienda interna por la candidatura para la presidencia de México, Zavala expresó que "lo que es importante es lo que se juega en nuestro país y quién es él o la más competitiva".

"La relación que tenemos es buena y tendrá que ser mejor porque tenemos que salir fortalecidos... todo tiene su ley electoral, ahorita estoy concentrada en una gira por la República Mexicana".

No obstante, mencionó que para los comicios de 2018 y por lo que se vivió en Coahuila, "hay un sentido de urgencia para que actúe el PAN".

En el marco de la celebración del Día del Padre, Margarita Zavala envió un mensaje de felicitación a todos los papás y aprovechó para decir:

"Una de las angustias de cualquier papá, tiene que ver con la incertidumbre económica, tiene que ver con gobiernos que no generan la confianza para que haya inversión interna o externa... otra angustia es la enorme indignación por la corrupción y la inseguridad, de ahí el problema de lo que significa que en Coahuila, el Moreirato sea el que gane y no lo que la gente quiera", apuntó.

La panista, dijo ser una esposa que está orgullosa del padre de sus hijos.

Mararita Zavala visitó Torreón en el Día del Padre. (EL SIGLO DE TORREÓN)

