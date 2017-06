'Es cansado, un hijo no es pesado, uno lo hace con amor'

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

JOSé MANUEL ENFRENTA LA VIDA SOLO CON SUS HIJOS

La vida de José Manuel González Luna y de su familia cambió radicalmente el día que su esposa falleció de Lupus.

Habían permanecido 12 años juntos apoyándose mutuamente para sacar a su familia adelante, pero a partir de ese día tuvo que asumir ambos roles, ser papá y mamá de sus dos hijos y de su hija, quien padece ceguera.

José Manuel, de 31 años, dice que desarrollar las tareas del hogar y hacerse cargo de sus tres hijos no se compara con el dolor que sintió por haber perdido a la persona amada.

"Mi esposa y yo siempre anduvimos juntos para todos lados, ya cuando ella falleció, hace dos años y medio, me hago cargo de todo. Ella tenía lupus, aquí no le podían hacer nada, la trasladamos a Durango y allá falleció".

"Para mí no fue difícil hacer el rol de madre porque siempre hacíamos todos juntos, los llevábamos juntos a la escuela, no fue tan difícil eso, fue más difícil su partida, falleció a los 27 años ya teníamos 12 años juntos".

Aunque el padre hace pr→ acticamente lo mismo que muchas madres solteras, es menos común que un varón desarrolle ambos roles, lo que es motivo de admiración.

En la colonia El Refugio, de Gómez Palacio, dónde reside, el hombre es admirado por quienes conocen su historia, pues lo consideran un buen padre.

"Llega a las piñatas siempre acompañado de sus hijos, siempre está atento a todo lo que necesitan, los lleva a las piñatas y ahí se está al pendiente de ellos, los quiere mucho y lo demuestra con acciones, no sólo con palabras", confesó una vecina.

José Manuel dice que hacerse cargo de sus hijos no es difícil, pero sí cansado.

Su día comienza a las 6 de la mañana cuando levanta a su hijo Jesús para preparar el lonche y llevarlo a la Secundaria.

Luego regresa ahora para alistar a Jimena Guadalupe de 9 años, su única hija, y al más pequeño, José Manuel, de 7 años, para llevarlos a la primaria.

Una vez que termina de repartirlos en las escuelas, es su turno. Abre su negocio, la Vulk González y comienza a trabajar. A las 11 suspende sus labores para llevar el lonche de sus hijos de primaria. Luego se llega la hora de la salida. A la una de la tarde pasa a la primaria y posteriormente a la secundaria. Para continuar sus labores, a sus hijos los deja con la abuela paterna o la materna en donde comen, y él se regresa a su negocio.

Para las 7 o 7:30 cierra la vulcanizadora y regresa por sus hijos, ésta vez para llevarlos a casa, preparar la cena, hacer tareas y meterlos a bañar.

"Es cansado, un hijo no es pesado, uno lo hace con amor, pero es muy cansado, levantarnos temprano y luego a veces no hacen caso, es algo cansado, pero bonito porque me quieren mucho".

Además de asumir ambos roles, José Manuel tiene que apoyar a Jimena, quien es invidente.

La niña se sabe valer por sí misma, sin embargo en ocasiones requiere de cuidados extra.

"Ella es muy lista, no necesita cuidados o atenciones especiales, ella se maneja por sí sola, se cambia, hace todo solita, nada más uno hay que arrimarle las cosas. Está en dos escuelas, en la primaria y está en una escuela especial, mi cuñada me ayuda a llevarla a la especial porque para esto yo ya estoy trabajando y se tiene que estar ahí".

A José Manuel le han dicho que tiene que aprender algunas cosas sobre invidentes, como la lectura en sistema braile, sin embargo dice que por la falta de tiempo aún no lo ha hecho, pero ya pactó con un amigo invidente algunas "clases" para comenzar y apoyar también en este tema a Jimena.

Ahora que desempeña el papel de papá y mamá, González Luna dice que es más pesado el rol de la mujer.

"Dicen que uno de padre es el que trabaja más y no es cierto, las mujeres son las que se llevan más la friega, que lavar, que esto, que lo otro, a mi me ayuda mi mamá, pero es muy pesado".

Además de trabajar, atender a sus tres hijos, uno de ellos invidente, el padre responde que lo más difícil y lo más significativo de todo esto es "vivir sin ella, sin mi esposa y lo más gratificante es que estamos mis hijos y yo juntos".

Cifras del Inegi señalan que en México hay 796 mil padres solteros, de los cuales 495 mil son viudos, 259 mil son divorciados o separados y el resto fueron abandonados.

Rol. José Manuel dice que hacerse cargo de sus hijos no es difícil, pero sí cansado. (EDITH GONZÁLEZ)

Su día Labores. Labores. ⇒ Su día comienza a las 6 de la mañana cuando levanta a su hijo Jesús para preparar el lonche. ⇒ Alista a Jimena Guadalupe de 9 años, su única hija, y al más pequeño, José Manuel, de 7 años.

Orgullo. Aunque el padre hace prácticamente lo mismo que muchas madres solteras, es menos común que un varón desarrolle ambos roles, lo que es motivo de admiración. (EDITH GONZÁLEZ)

