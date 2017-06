Unidos apoyan a Miguel Luna

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- El cantautor lagunero Miguel Luna está pasando por momentos difíciles, enfrenta una dura batalla contra el cáncer de la cual seguramente saldrá bien librado para seguir entregando su talento durante muchos años más.

Los autores y compositores Armando Manzanero, Reyli Barba, Fato y Chema Frías, así como los intérpretes Carlos Cuevas y Jorge Muñiz, entre otros, ofrecieron la noche del pasado jueves un emotivo concierto en honor y beneficio de Miguel.

En punto de las 21:30 horas, el encargado de abrir el recital, que destinaría la totalidad de la taquilla a Miguel Luna, fue el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Armando Manzanero, quien agradeció al público haber agotado las localidades del Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México.

"Estar al lado de Miguel Luna esta noche (el jueves) es el mayor privilegio que puede tener ser humano alguno que ame la música, y hoy yo lo tengo, y voy a dedicar estas canciones a mi colega", explicó para luego tomar asiento ante su piano y compartir dos temas nuevos de su amplio repertorio.

Los temas interpretados por Manzanero fueron Hagamos el amor a distancia, que aborda un profundo amor por computadora, y Ecos, que explica su dolor cuando el amor se fue llevándose todo a su paso, menos los ecos del recuerdo.

Para ofrecer un plus al concierto, el encargado de hacer reír al público en los espacios de cambio de elenco fue el comediante, Javier Carranza, conocido como "El Costeño", quien echo mano de su experiencia y recordó la gran amistad que le une a Miguel Luna, con quien realizó temporadas de centros nocturnos.

Otros que tomaron el escenario para expresar su cariño a Luna, fueron los autores Chema Frías y Tavo Lara, quienes a dueto interpretaron el tema Oro de Miguel Luna, que alguna vez llevarán al éxito radiofónico los integrantes de Bronco.

Por fin los invitados especiales, Jorge Muñiz y Carlos Cuevas aprovecharon el tiempo para cantar Dos amores y un par de temas por separado y como solistas.

De igual manera salieron al escenario los compositores Tato Henríquez y Jaime Flores, acompañados de la cantante Magda Castelo, quienes cantaron los temas de Luna, Vida de perros, Lejos aún, Invisible, Aún, Frankenstein y Está vida.

La expectativa de que Reyli Barba apareciera en el escenario luego de tres largos años de ausencia se hizo grande entre los representantes de los medios de comunicación.

En tanto, Mientras otros amigos de Miguel Luna pasaban al escenario a brindar su canto con obras del mismo Luna como Lazcano Malo y Ana Cirré, quienes interpretaron temas como De lo bueno poco y Los amigos de verdad, así como Madrid febrero 20 y Casi perfecto, respectivamente.

El turno tocó a Jesús Monárrez, Fato y Reyli Barba, quienes interpretaron un tema de Miguel y dos propios, arrancando con ello la ovación del público en especial Reyli, quien dedicó palabras al maestro Miguel Luna e interpretó los temas Como hubiera sido, Desde que llegaste y Qué nos pasó.

Fato cantó Si tú no vuelves, Mi credo y No soy el aire, está última de Miguel Luna. Posteriormente, tomó el escenario a Érik Rubí, quien interpretó Japi, para luego ser acompañado por todos y cantar de frente a Miguel Luna, quien no pudo contener las lágrimas de emoción.

Manzanero quiere autores bien pagados

A dos semanas de que el compositor Armando Manzanero fue homenajeado en el Festival Internacional del Bolero Ciudad en Madrid, donde también se le entregó la Gramola de Oro, expresó su agradecimiento a la Madre Patria, pues dijo que recibir ese honor demostró que el género está más vivo que nunca.

Manzanero señaló que, más que un galardón a su carrera, él considera que el premio es para el género y para aquellos que, pese a todo, apuestan a componer música romántica en un clima musical en el que abundan otros géneros más populares.

"Fue un gran honor, siempre que te reconozcan es un gran aliciente para seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Lo importante es que estos señores decidieron dármelo a mí sobre otros géneros y eso habla muy bien del momento que aún vive el bolero y los compositores."

El yucateco señaló que recibir este tipo de reconocimientos lo impulsan a seguir trabajando en pos de su género y de los compositores, a quienes, dice, seguirá apoyando para que sean reconocidos y bien pagados.

"La música romántica siempre existirá y nuestra labor como compositores es velar por que siga perdurando y que cada vez existan más personas que quieran enamorar a través de una bella canción", explicó.

Manzanero, quien desde hace algunos años es el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), rindió el pasado miércoles su informe semestral de labores ante la Asamblea General Ordinaria.

Manzanero dijo que entre los logros de este año se encuentran la firma de un convenio con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), para unir esfuerzos en la promoción de la música mexicana en todos sus géneros y estilos.

Durante el encuentro de más de dos horas que el también cantante tuvo con la comunidad de compositores de México, agradeció el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria.

Esto por ayudarlo a promover acciones que lleven a la concientización de usuarios al reconocimiento y pago de Derechos de Autor.

