'Chuy' pierde la batalla contra el cáncer

El 31 de julio de este año, "Chuy" Peralta, cumpliría sus 15 años. Sin embargo, a las 5:30 de la mañana de hoy viernes, perdió la batalla contra el cáncer.

El jovencito, quien en vida dijo ser familiar del futbolista lagunero y hoy delantero del Club América, Oribe Peralta, había iniciado con la venta de pulseritas en el Hospital Infantil de Torreón, esto como parte de la terapia ocupacional y apoyo que brinda la asociación civil "Si me acompañas no me rindo".

Jesús, también conocido en el nosocomio como "Kalimba", ingresó al hospital el pasado 12 de mayo; desde entonces, fue apoyado por su padre quien día y noche lo acompañó en su lucha contra esta terrible enfermedad.

Su madre, había fallecido desde hace tiempo, y "Chuy" ya no continuó en la escuela, sólo llegó hasta sexto grado de primaria.

Apenas el mes pasado, el jovencito fue visitado por Oribe Peralta, quien además de llenarlo de alegría, aprovechó para comprarle algunas pulseras y publicar en las redes sociales una fotografía con el menor, pidiendo a los laguneros apoyo para donarle plaquetas.

"Yo no sabía que iba a venir Oribe, aquí estuvo conmigo, lo trajo la asociación. Él llegó, me saludó y me dijo que cómo estaba, y me compró pulseras", dijo "Chuy" a este medio, el pasado 25 de mayo.

"Oribe es mi sobrino, el papá de él es primo hermano mío", expuso en ese entonces, José Alberto Peralta Lozano, padre del joven.

A su corta edad, Jesús, el menor de la familia, nunca dejó de luchar. Pese a la falta de apetito y a los fuertes dolores de cabeza que lo aquejaban debido a su enfermedad, su semblante siempre fue alegre, y esperanzador. Él, quería salir del hospital para continuar con sus estudios y para reencontrarse con sus hermanos y amigos, que constantemente le decían que le echara ganas y que no perdiera el ánimo.

Esta mañana, el deceso fue confirmado por la asociación civil "Si me acompañas no me rindo".

Rosario Chávez, miembro de la agrupación, dijo que desde ayer, "Chuy" comenzó con dificultades para respirar.

"Ya se veía mucho muy cansado, ya no podía respirar, lo tenían con oxígeno, estaba muy mal, traía neumonía, con eso se le empezó a complicar todo. Lo último que me dijo mi rey, es que me quería y que no podía respirar, que todo lo estaba haciendo bien, le echó todas las ganas del mundo".

Los restos del joven, será velados esta tarde en la Funeraria Aragón, ubicada en esta ciudad.



