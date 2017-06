Desconocen la liberalización de precios de combustibles

TORREÓN, COAH.-

CARGAN GASOLINA SIN SABER QUE YA ESTá A LA LIBRE OFERTA Y DEMANDA

TORREÓN, COAH







COMENTAR

A pocos laguneros les importa o saben que en La Laguna haya iniciado desde este 15 de junio la Flexibilización de Precios de la gasolina y diésel.

En un sondeo hecho en gasolineras de la región y con conductores que acudieron a llenar sus tanques de gasolina ayer en la mayoría nadie preguntó y en una sí lo hicieron. Inclusive los despachadores desconocían de esta información o confirmaron que pocos preguntan al cargar combustible.

Avelino Sánchez acudió ayer a una gasolinera ubicada por el bulevar Miguel Alemán, dijo desconocer todo sobre la entrada del sistema de Flexibilización de Precios en la Gasolina y Diesel a partir de ayer jueves.

Declaró que los negocios ponen los precios que quieren y consideró que está mal que los precios suban o bajen, aunque confesó que sí le gustaría que bajaran más.

En esa estación de gasolina el precio de la gasolina Magna fue de 15.85 pesos y la Premium de 17.55 pesos.

Palmira es una joven conductora que acudió a la estación Lázaro Cárdenas en Gómez Palacio, dijo desconocer el significado de la Flexibilización de precios, aunque dijo que tal vez sea que las gasolineras podrían tener diferentes precios.

Comentó que "estaré de acuerdo si el precio de la gasolina baja, si no es así entonces no me interesa".

Gerardo Villanueva fue otro conductor que no sabe qué significa la flexibilización de precios. Indicó que a él lo que le interesa es que los precios bajen, no que suban.

En esa estación el precio de venta de la gasolina Magna es de 15.85 pesos el litro y la Premium de 17.57 pesos. El diésel de 16.71 pesos por litro.

La encargada del servicio en esta gasolinera confirmó que la gente que acude a llenar sus tanques de combustible nada preguntan al respecto. Los despachadores dijeron que nada saben y que la empresa nunca las avisa nada.

Por su parte, Eduardo Flores acudió con sus pequeños a cargar gasolina en la estación Petro-7 ubicada en prolongación Juárez y bulevar La Libertad.

Declaró que nada sabe sobre el tema y que a él lo que le interesa es que el precio esté fijo y bajo. Eso sí, dijo que sí iría a comprar la gasolina en donde estuviera más barata si le queda de pasada por su ruta diaria, ya que si va a un lugar lejano, pues gastaría gasolina por querer ahorrar unos centavos, por lo que no lo haría.

Uno de los encargados de esta estación comentó que dos de cada diez personas que han ido a la estación han preguntado por el precio por litro. Indicó que el precio del combustible cambia diariamente, pero que recientemente la Premium ha ido a la baja.

El precio en la estación se vendió en 15.85 pesos el litro la Magna y en 17.57 pesos la Premium. El precio de la gasolina Magna no varió en las tres ciudades y sólo en la Premium, en la estación de Lerdo se ubicaba dos centavos más baja al resto.

El 20 % ya está liberado

Con la incorporación de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio, Durango, al esquema de liberalización de precios de gasolinas que inició ayer jueves, una cuarta parte del consumo nacional y 20 % de las gasolineras del país ya operan con precios en condiciones de oferta y demanda, dijo el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer. Comentó que el proceso va a continuar de acuerdo con el calendario previsto, "por lo que esperamos acabar el año con el país totalmente liberalizado en materia de precios". El 30 de octubre, añadió, se liberalizarán los precios en Baja California Sur, Durango y Sinaloa. El 30 de noviembre en 20 entidades federativas más, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, dos de los principales centros de consumo nacional, y el 30 diciembre en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Por lo pronto, en los estados en donde el precio se liberalizó el sistema está conformado por una infraestructura de sistema de transporte por ducto denominado Sistema Norte y 14 terminales de almacenamiento. El presidente de la CRE aclaró que, al igual que en Baja California y Sonora, los precios de los combustibles en la zona noreste, liberalizada ayer, van a seguir estando regidos por el precio mayorista de Pemex hasta que aumente la participación de particulares. "Lo que hemos podido observar en estas dos primeras entidades es que los precios están casi en el mismo nivel que antes de la liberalización", dijo.

Carlos Muñoz Piña, director general de Política de Ingresos no Tributarios de la SHCP, reiteró que en los estados que se incorporaron al esquema de liberalización de precios "se mantendrá el estímulo fiscal".

La oferta Oferta de precios encontrado: Oferta de precios encontrado: ⇒ El precio de la gasolina Magna se vendió en 15.85 pesos el litro. ⇒ El precio de la gasolina Premium en 17.55 a 17.57 pesos por litro. ⇒ El diésel en 16.71 pesos por litro.

Cambios. Las gasolineras ya exhiben el precio en una parte visible para consumidores.

Etiquetas: gasolina

Más de Finanzas

... Anterior Siguiente ...