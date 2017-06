Un 'alien' le cambia la vida

TORREÓN, COAH.-

Un "alien" lo ha llevado a figurar en la terna de Revelación Masculina de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El actor lagunero Paco de la Fuente está muy emocionado porque su personaje "Pepe", o mejor dicho "Alien" del largometraje El alien y yo, le ha dado muchas satisfacciones en poco tiempo como esta nominación a los Premios Ariel.

"Estoy muy entusiasmado, aún no me la creo. Fui tomado en cuenta por la Academia y eso es un honor para mí, sí me gustaría ganar el premio. Gracias a esta cinta, me han conocido muchas personas; hace unos días fui al Paseo Morelos y un chavo me paró y me dijo 'Hola Alien cómo estas'", explicó Paco durante una visita que hizo a El Siglo de Torreón.

De la Fuente compite con Luis Silva (Desde allá), Luis Carlos Ortega (Distancias cortas), Luciano Bautista (El sueño del Mara'akame) y Aliocha Sotnikoff Ramos (Las tinieblas). La premiación se llevará a cabo el próximo 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

"Este miércoles 21 de junio habrá una cena con los nominados, críticos y personas de la Academia; nos van a tomar la foto oficial y ahí estaré. Para la gran noche, ya tengo mi traje y todo para ir en plan galán", reveló.

El joven actor comentó que El alien y yo trata sobre una banda de punk poco exitosa que decide renovar su sonido y aceptan a "Pepe, quien es un chico especial . Él es tecladista y gracias a 'Don Gramófono' (Carlos Aragón), que se vuelve su mánager, lleva al grupo a la cima del éxito.

"La película tuvo muy buena respuesta cuando estuvo en la salas de cine y ahora pueden verla en Netflix y lo padre es que no sólo está en la plataforma de México sino también en la de Canadá, Brasil, España, China y Japón", sostuvo.

Paco externó que el sábado 17 de junio figurará en el evento Lo mío es La Laguna, que tendrá lugar en la Plaza Mayor de las 16:00 a las 23:00 horas.

"Confeccionadores de la Comarca van a presentar sus propuestas, yo voy a modelar a las 8:00 de la noche. Cada boleto cuesta 70 pesos y lo recaudado será para apoyar a la Unidad Terapéutica Amanecer encargada de orientar, educar y apoyar personas con capacidades diferentes en la región Laguna", dijo.

Paco no descuida el teatro. El próximo mes trabajará en la obra Una loca familia de la compañía Talentos y en la que dará vida al "Tío Lucas".

"Es una adaptación libre de La Familia Adams, ahí voy a trabajar con Juanjo Carrillo que me dio este personaje. Pronto daremos a conocer en qué teatro se montará", explicó.

Por último, Paco de la Fuente envió un mensaje a todos los habitantes de la Comarca Lagunera. "Gracias por su apoyo. Nunca dejen de soñar y de esa manera podrán conseguir todo lo que se propongan. Si hacemos las cosas con el corazón siempre algo bueno pasará", comentó.



