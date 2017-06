FX retrasa segunda temporada de ACS

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie de antalogía de Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee) American Crime Story sufrió un revés. El reconocido director decidió trabajar simultáneamente en las próximas dos temporadas del show, que contemplaba un segundo ciclo basado en los efectos del huracán Katrina (2005) y otro que retrata el asesinato del diseñador italiano Gianni Versace.

Sin embargo, debido a asuntos técnicos FX decidió retrasar el estreno de Katrina y adelantar The Assassination of Gianni Versace, según informó el sitio The Hollywood Reporter.

La segunda temporada estaba planificada para debutar en la pantalla chica a comienzos de 2018, mientras que la tercera se emitiría a fines del mismo año. Con el cambio, la serie protagonizada por Édgar Ramírez (Manos de piedra) y Darren Criss (Glee) se estrenará antes.

El medio especializado aseguró que el retraso se debería al tiempo que tomará hacer digitalmente el agua -producto del huracán-, y de los problemas de agenda que han tenido sus protagonistas: Sarah Paulson (American Horror Story), Cuba Gooding Jr. (Jerry Maguire), Matthew Broderick (Un experto en diversión), Dennis Quaid (La relación especial) y Annette Bening (Belleza americana).

Murphy ya se encontraba grabando The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. La serie contará además con las actuaciones del cantante puertorriqueño Ricky Martin y de la ganadora del Oscar Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) como Donatella Versace. El primer ciclo del programa The People v. O.J. Simpson (2016) tuvo una respuesta positiva de la crítica y la audiencia. En la última edición de los Globo de Oro se quedó con dos galardones, incluido el de Mejor Miniserie o Telefilm.

ARCHIVO

¿De qué trata?

Basado en el libro Vulgar Favors, de la escritora de Vanity Fair, Maureen Orth, la tercera entrega de ACS se adelantará y tratará sobre cómo el asesino en serie Andrew Cunanan, pudo evadir su captura en 1997.

"Siempre me conmovió y me aterrorizó el asesinato de Versace, así que pensé que sería una gran historia porque trata sobre la cacería de un hombre", le dijo Ryan Murphy a EW. "(Cunanan) mató a cuatro personas, luego a Versace y estaba prófugo. Exploramos las razones sobre cómo se salió con la suya sin ser detectado. La tragedia del asesinato de Versace es que no ha debido de haber ocurrido".

A la espera. Édgar Ramírez y Ricky Martin participan en la miniserie American Crime Story.

Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...