Se 'trenzan' durante reunión de Hacienda

En reunión de la Comisión de Hacienda, se "trenzan" en discusión regidores y el tesorero Enrique Mota Barragán, luego de que éste le exigió a la síndica Gabriela Casale que le explicara el procedimiento contable que se sigue para establecer y revisar legalmente el cumplimiento de los contratos multianuales, a lo que ésta evadió.

"Y no me contestó porque no sabe, esa es la realidad", dijo el funcionario al asegurar que ya no permitirá más denuestos ni acusaciones que le haga la panista, de la que dijo, su interés es totalmente político.

"No voy a permitir que se denoste el trabajo haciendo una afirmación totalmente gratuita y hasta infantil diciendo que es un desorden histórico", le expresó Mota Barragán.

La situación se generó en principio porque Gabriela Casale acusó al tesorero de tener en las finanzas públicas un "desaseo histórico", lo que provocó que éste la enfrentara y pusiera a prueba sus conocimientos contables.

"Y aclaro desde ahorita que a partir de esta sesión de la Comisión de Hacienda solicitaré que la síndica en todas sus afirmaciones me fundamente de acuerdo a la ley, en dónde están las irregularidades. En cuanto a mi trabajo, no permitiré este tipo de afirmaciones porque yo he respetado su trabajo".

Y arremetió al preguntarle "¿conoce usted y quiero que me explique cuál es el proceso para el registro contable de los contratos multianuales y yo sí tengo tiempo para escucharla… debe tener los elementos para saber cómo se registró en otras administraciones ...segundo, si ya se le olvidó que yo les comenté que íbamos a hacer una contabilidad paralela en materia de contratos multianuales. Por favor fundamente".

Luego intervino el edil del PRD, Roberto Rodríguez: "Conteste si puede, sino pues diga... es que no contesta porque no sabe".

Casale le reviró a Mota: "primero te quiero aclarar que el que viene a dar su informe aquí eres tú... tú vienes a ser cuestionado por nosotros y segundo, pásamelo por escrito, yo te lo voy a contestar. Tú pásamelo por escrito yo te he esperado tres años a que me contestes".

El tesorero insistió en la necesidad de que la síndica fundamentara sus aseveraciones y al no lograrlo, quiso hacer constar que "Casale hizo una afirmación y va a requerir que su cuerpo de trabajadores le haga la plana".

Mota expuso ante los integrantes de la Comisión de Hacienda los avances de los estados financieros del mes de mayo explicó el proyecto para iniciar las políticas financieras del cierre de la administración, el ajuste a la baja del gasto operativo que se proyecta y la nómina por 126 millones.

A la baja.. Otra vez el tesorero municipal, afirma que bajará la nómina. Otra vez el tesorero municipal, afirma que bajará la nómina. ⇒ Son 126 millones de pesos. ⇒ Se verá en el informe de junio. ⇒ Se siguen pagando los pasivos. ⇒ La nómina fue de 65 mdp en abril y 63 en mayo. ⇒ Se entregará la Tesorería Municipal de acuerdo a los tiempos legales.

A prueba. El tesorero pidió a la síndica Gabriela Casale que le fundamentara legalmente señalamientos de orden financiero que le hizo, pero ésta evadió y le dijo que él era el cuestionado, no ella.

