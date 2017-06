Sessions se defiende ante los senadores

DEFENDIó QUE SE APARTó DE LA INVESTIGACIóN SOBRE RUSIA EL 2 DE MARZO

El fiscal general de EU, Jeff Sessions, afirmó ayer que "nunca" se ha reunido con ningún funcionario del Gobierno ruso con el objetivo de influir en las elecciones presidenciales de 2016 y consideró que hacer esa afirmación es una "mentira abominable y detestable".

En su esperada comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, Sessions se mostró irritado por algunas de las inquisidoras preguntas de los senadores y, para pedirles mesura, llegó a aludir a los 20 años que pasó en la Cámara Alta como representante de Alabama, así como a sus 15 años como fiscal y parte del Ejército.

"Cualquier sugerencia de que he participado en cualquier colusión con el Gobierno ruso para herir a este país, al que he tenido el honor de servir durante 35 años, o que he tratado de socavar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira abominable y detestable", consideró Sessions.

"Nunca me he reunido ni he tenido ninguna conversación con ningún funcionario ruso o con ningún funcionario de ningún Gobierno extranjero para influir en las elecciones de EU", aseguró.

Sessions fue más allá y llegó a decir que no tiene "conocimiento" de ningún tipo de conversación inapropiada entre funcionarios rusos y miembros del equipo de Trump, a pesar de que el exjefe de campaña Paul Manafort y el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn están en el foco de la investigación sobre la trama rusa.

En su testimonio, Sessions defendió que se apartó de la investigación sobre Rusia el pasado 2 de marzo porque había participado activamente en la campaña del ahora presidente, Donald Trump, y no consideraba apropiado participar en una pesquisa que pudiera implicar al entorno del mandatario.

"Es importante, me inhibí de la investigación no por haber cometido ninguna mala conducta durante la campaña, sino por las regulaciones del Departamento de Justicia", afirmó.

La decisión de Sessions de inhibirse de la investigación llegó, sin embargo, justo cuando la prensa reveló que había mantenido dos encuentros durante la campaña presidencial con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, unas reuniones que no reveló en el Senado durante su audiencia de confirmación en el cargo.

Lo critican Legisladores demócratas acusaron: Legisladores demócratas acusaron: ⇒ A Sessions de bloquear la investigacion sobre la interferencia de Rusia en las elecciones, a raíz de su negativa a responder preguntas sobre sus conversaciones con Trump. ⇒ Los senadores demócrata Ron Wyden, Martin Heinrich y Angus King criticaron a Sessions por evitar responder preguntas relacionadas con sus interacciones con el presidente bajo el argumento de que son confidenciales y protegidas.

