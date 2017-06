Pide INE cuentas de PREP-Coahuila

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) informaron ayer a los representantes de los partidos que se requerirá al Instituto Estatal Electoral de Coahuila (IEEC) la información necesaria para aclarar las dudas sobre la elección del 4 de junio.

En particular, señalaron, se revisará la cobertura del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y su disparidad respecto del Conteo Rápido, elementos que el PAN empleará para impugnar ante tribunales el resultado oficial, que otorgó el triunfo al priista Miguel Riquelme.

"Hay una particular atención que se debe presentar a Coahuila, por una razón que tiene que ver con la cobertura que alcanzó el PREP (de 72 por ciento).

"Se le requerirá al órgano electoral de Coahuila un análisis con toda la información de cada una de las actas incorporadas para precisar por qué no se pudo contabilizar toda la información. Queremos saber las razones por las que no se recibieron las actas que no se recibieron", señaló la consejera Pamela San Martín, presidenta de la Comisión de Seguimiento Temporal a Procesos Electorales.

Estimó que es necesario saber "qué pasó exactamente y no que quede como hipótesis, para saber cada uno de los movimientos antes y posterior a la captura".

Asimismo, el INE pedirá información a su personal desplegado el día de la elección en los distritos y municipios de esa entidad.

En tanto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha abierto en Coahuila 53 carpetas de investigación relacionadas con el actual proceso electoral por presuntos delitos electorales.

