Trump se considera reivindicado

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó de mentir bajo juramento al exdirector del FBI James Comey el día después de que éste le atribuyera haberlo presionado para "despejar la nube" que le causaba la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones que ganó. Trump recurrió a Twitter a primera hora de la mañana para asegurar: "Pese a los muchos testimonios falsos y mentiras. Total y completa reivindicación...y ¡GUAU, Comey es un filtrador!".

En una rueda de prensa posterior junto al presidente rumano, Klaus Iohannis, Trump aseguró que Comey "confirmó mucho" de lo que él había dicho "y algunas otras cosas no eran verdad".

Pese a lo contradictorio de la afirmación de Trump, que concilia mentiras con la aceptación de que las partes de la declaración de Comey que le benefician fueron ciertas, el presidente consideró que su postura ha salido reforzada tras la comparecencia en el Comité de Inteligencia del Senado del exdirector del Buró Federal de Investigación.

"No (demostró) colusión (con Rusia), ni obstrucción (a la Justicia)", aseguró Trump, quien se mostró "muy feliz" con el devenir del para otros demoledor testimonio de Comey.

Trump parece cada vez más aislado, con pocos legisladores republicanos atacando con dureza la credibilidad de Comey en público y recurriendo a portavoces no oficiales como el exdirector de su campaña, Corey Lewandowsky, y su abogado personal, Marc Kasowitz, para hacer la defensa ante las cámaras.

"En general, los esfuerzos (de senadores) republicanos para minimizar las trasgresiones del presidente sólo han servido para empequeñecer a esos senadores", opinaba ayer en un editorial The Washington Post sobre los intentos de algunos legisladores de atenuar el impacto de las revelaciones de Comey.

Lewandowsky, conocido por su estilo agresivo, atacó en el canal NBC la credibilidad y manera de operar de Comey, a quien acusó de no utilizar los canales apropiados para transmitir su incomodidad por los intentos del presidente de hablar con él en privado.

"No trabajo para la Casa Blanca, no sé si hay cintas o no. Lo que te puedo decir es que la credibilidad de Comey está a cero ahora mismo", opinó Lewandowsky, quien al igual que Kasowitz solo da credibilidad a una parte del testimonio del exfuncionario: que Trump no estaba bajo investigación por la injerencia electoral rusa.

Trump aseguró hoy que aclarará "en un período muy corto" si esas grabaciones existen y que la respuesta podría "decepcionar" a los periodistas, manteniendo con ello el suspenso.

Otra promesa

Donald Trump prometió eliminar la "excesiva" carga normativa para impulsar la inversión en infraestructura en el país, ya que "se encuentra en un estado de total abandono". "La infraestructura en EU está en un estado de total abandono", dijo Trump en un discurso en el Departamento de Transporte en Washington.

El mandatario criticó, en concreto, las exigencias de regulación que ralentizan la concesión de permisos para llevar a cabo grandes obras de infraestructura, y de las que culpó al anterior Gobierno del demócrata Barack Obama. "Es un proceso largo, lento e innecesariamente molesto", subrayó Trump a la vez que señalaba un voluminoso documento en el que supuestamente estaban detalladas todas las regulaciones a cumplir para poder conseguir luz verde a un proyecto.

En este sentido, recordó que el célebre puente Golden Gate de San Francisco se construyó en "cuatro años" en la década de 1930, mientras que calificó de sinsentido que en la actualidad pueda llevar más de una década aprobar y ejecutar proyectos de infraestructura. Además, prometió trabajar por los trabajadores estadounidenses, y subrayó que dará primacía a los productos domésticos. (AP)

Investigan a la Fundación Eric Trump

La fiscalía general de Nueva York está llevando a cabo una investigación de la Fundación Eric Trump, uno de los hijos del presidente de EU, por haber presuntamente utilizado fondos caritativos para beneficiar sus propios negocios. "La investigación comenzó cuando salió el artículo", dijo Fernando Aquino, portavoz para medios hispanos de la oficina del fiscal Eric Schneiderman, al referirse a una nota publicada por la revista Forbes esta semana.

La Fundación Eric Trump realizaba cada año un evento de recaudación de fondos a beneficio del St. Jude Children's Research Hospital en un campo de golf propiedad de la Organización Trump, de la cual es vicepresidente, a la que pagó por ello cientos de miles de dólares durante los pasados siete años. El tercer hijo de Trump, sin embargo, había asegurado a las corporaciones que apoyaron el evento que el uso del campo de golf, en el condado de Westchester, era gratis y que el dinero era donado en su totalidad para ayudar a los niños con cáncer, de acuerdo con dicho artículo. Indica además la revista que más de 500 mil dólares fueron donados por la Fundación Eric Trump a otras organizaciones caritativas, muchas de ellas estaban vinculadas a miembros de la familia Trump. (EFE)

Su verdad. Donald Trump negó haberle pedido a Comey su "lealtad", contradiciendo las detalladas acusaciones del exdirector del FBI.

