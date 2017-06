No pienso renunciar: Shamir Fernández

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Tras los resultados de la elección del pasado 4 de junio en la que el PAN le quitó la presidencia municipal de Torreón al PRI, el presidente del Comité Municipal del tricolor Shamir Fernández Hernández declaró que no piensa renunciar.

"Al contrario, no pienso renunciar a la dirigencia municipal del PRI pues mi período legal termina en noviembre. Hay mucho qué hacer y además necesitamos consolidar una oposición responsable".

Indica que además hay que hacer los preparativos para la elección del año entrante y concluir diversos pendientes de carácter organizacional.

Para Shamir Fernández, Hernández, " el PRI no se encuentra debilitado".

Aunque reconoce que los resultados tanto para la presidencia municipal como para los distritos electorales no le fueron favorables, "Necesariamente tendremos que hacer algunos ejercicios de reflexión".

Dijo que el PAN sólo estará en la presidencia municipal por un año.

"Desde ahora se abre el proceso para que nosotros los priistas recuperemos el gobierno municipal y eso sucederá en el período de tres años".

'No procederá'

Shamir Fernández consideró que no procederá la nulidad que solicitó la oposición, pues aseguró que las irregularidades que se presentaron en el proceso electoral representan cerca del 1 por ciento de los paquetes.

"No veo que haya un 20 por ciento, no veo ni siquiera que haya un 5, un 2 o un 1 por ciento, se hicieron cosas conforme a la ley, se revisaron bien las cosas", comentó, "lo están haciendo por comentarlo, por decirlo, pero en el mismo comité no levantaron incidencias de ese tipo".

Consideró que las elecciones no se ganarán en las redes sociales, pues dijo que tienen un proceso legal, que no se debe calificar como "amañado" por no favorecer al PAN.

El líder del PRI aseguró que en el proceso de recuento de boletas se tiene la certeza de que se llevan a cabo los procedimientos adecuados para garantizar el triunfo de cada uno de los candidatos.

"A mí se me hace muy raro de parte de ellos (PAN), porque en unos casos están de acuerdo y en esa misma casilla no están de acuerdo cuando no les conviene a su votación, el hecho de que se hayan levantado de las mesas de conteo no le resta legalidad al proceso porque no la tienen ellos, la tiene el Instituto", manifestó.

Consideró que el PAN debe prepararse para aceptar su derrota en el estado, así como el PRI reconoció que no fueron favorecidos con el voto de la mayoría en la presidencia municipal de Torreón y las diputaciones locales, además de la votación de gobernador en esta ciudad.



Cargo. Shamir Fernández, presidente PRI municipal. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones coahuila

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...