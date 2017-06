Rubí responde a los que se burlaron de ella

Abuchearon a la quinceañera al ganar premio

Rubí Ibarra García ganó fama debido a que la invitación a su fiesta de XV años se convirtió en un fenómeno viral en la red. Durante la pasada entrega de Premios MTV MIAW 2017, la quinceañera se llevó el galardón de 'Bomba Viral', pero el público la abucheó durante la transmisión del evento.

Ahora Rubí ha decidido responder a quienes la criticaron con un mensaje que publicó en las redes sociales: "Y entonces entendí que no importa cuántos se burlen o me critiquen, porque tengo un gran ángel en el cielo, que es mi abuela y porque hoy que me levanté, miré al cielo y Dios me dijo que: 'Lo mejor está por venir'. Los amo y que tengan el mejor día de sus vidas".

Los internautas han alabado la madurez de su respuesta, que en lugar de ponerle más leña al fuego, cierra el capítulo del trago amargo que vivió.



