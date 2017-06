Sin condiciones para anular elección: IEC

TORREÓN, COAH.-

El Instituto Electoral de Coahuila rechazó anular la elección celebrada el 4 de junio en el estado, ya que asegura que no hay elementos para dicha acción, sin embargo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quien corresponde esa determinación.

"Son muchas las causales para la nulidad de una elección... sin embargo, no vemos aquí las condiciones porque no se ha quebrantado el principio de certeza, fuimos este órgano electoral muy responsable al salir a decir que no había resultados contundentes porque no teníamos los datos para proclamar gobernador el domingo. Hemos actuado con mucha responsabilidad", explicó hoy la presidenta consejera, Gabriela de León.

"Procedimos prácticamente al recuento total de los votos y de las casillas, estoy consciente que hubo situaciones relacionadas con el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, pero bueno tenemos los votos y lo que estamos haciendo es computarlos y contar voto por voto". — Gabriela de León, presidenta consejera del IEC

Esta mañana el Instituto Electoral de Coahuila decretó receso para las 11:00 horas ante el avance en el cómputo de dicha elección ya que el de la elección a gobernador de Coahuila está por concluir; hasta el momento se recontó voto por voto el 93 por ciento de las casillas.

En entrevista, De León Farías dijo que en unas horas se concluirá con el cómputo pero aclaró que será hasta el domingo 11 de junio que se dará a conocer el resultado.

Fue cuestionada sobre la petición de su destitución que hará UDC en el Congreso a lo que dijo que “no ha habido falta de actuación. fuimos responsables en no dar un ganador cuando no teníamos los datos correctos”.

Justificó que los sistemas funcionaron “a la perfección”, pero los datos no llegaron y no se pudo dar un resultado determinante.

“Los votos no fueron en ningún momento violentados, los paquetes se guardaron las bodegas en presencia de los representantes… no tocamos los paquetes, no tocamos las boletas”.

“Estoy tranquila por supuesto, las cosas se hicieron bien, el resultado es cerrado... nunca había una elección tan cerrada.. lo que le toca la autoridad es darle certeza a la ciudadanía”.

Sobre los hechos de robo de urnas en Acuña aseguró que se hizo la denuncia correspondiente.

Sobre los señalamientos de que Fuerza Coahuila trasladó paquetes electorales, rechazó la versión y dijo que los CAES son quienes realizan la labor en vehículos del IEC acompañados de elementos de dicha corporación.

