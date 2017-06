Nominará Trump a Christopher A. Wray para dirigir el FBI

El presidente de EU, Donald Trump, anunció hoy a través de Twitter que nominará a Christopher A. Wray, "un hombre de credenciales impecables", en sus palabras, para ser el nuevo director del FBI.

El anuncio de Trump se produce un día antes de la esperada comparecencia pública ante el Senado del exdirector del FBI James Comey.

"Nominaré a Christopher A. Wray, un hombre de credenciales impecables, para ser el nuevo Director del FBI. En breve los detalles", adelantó Trump en su cuenta personal de Twitter.

Wray encabezó la división criminal del Departamento de Justicia de 2003 a 2005, durante el mandato del entonces presidente George W.

Bush, y en la actualidad es uno de los socios del bufete de abogados King & Spalding, donde preside su grupo dedicado a investigaciones gubernamentales.

También fue el abogado personal del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, en el caso conocido como "Bridgegate", una conspiración que llevó al cierre en 2013 de dos carriles del puente de George Washington a modo de represalia política.

En el proceso de entrevistas a potenciales candidatos para dirigir el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Trump se reunió en la Casa Blanca con Wray hace apenas una semana, el pasado 30 de mayo.

Trump despidió a comienzos de mayo de manera fulminante a Comey, quien lideraba la investigación del FBI sobre los supuestos nexos entre funcionarios rusos y la campaña presidencial del magnate.

Comey está llamado a testificar este jueves ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia pública muy esperada.

Además, el vicefiscal general de EU, Rod Rosenstein, y el director nacional de Inteligencia, Dan Coats, testificarán hoy ante ese mismo comité, uno de los que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de noviembre.

