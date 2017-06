Condiciona IEEM recuento de votos

EL RECUENTO SóLO SE HACE CASILLA POR CASILLA Y NO DE MANERA DISTRITAL

El recuento de votos en el Estado de México, va. El presidente del IEEM, Pedro Zamudio, confirmó que habrá apertura de paquetes electorales, pero aclaró que será en casillas específicas.

"Ésa es la instrucción para nuestros consejos distritales: que no regateemos ningún recuento porque a todos nos conviene que haya certeza", afirmó. Las sesiones para el conteo de lo paquetes electorales en los 45 consejos distritales comenzarán hoy a las 8:00 horas y deberán concluir a más tardar a la medianoche del sábado.

Zamudio explicó que todos los representantes de partidos políticos ante los consejos distritales tienen derecho a solicitar el recuento de votos. Entre las causales justificadas para pedir el recuento, detalló, está que la cantidad de votos nulos sea mayor a la diferencia de votos entre los candidatos que quedaron en primero.

También, indicó, que el acta del paquete no sea igual a la que está por fuera; que el paquete no traiga acta ni adentro ni afuera y que el paquete presente deterioro. El consejero presidente advirtió que el recuento sólo se hace casilla por casilla y no de manera distrital o estatal. "Cualquier paquete que tenga cualquiera de las casuales de recuento, será recontado para darnos toda la certeza", reiteró.

"Que la cantidad de votos nulos sea mayor a los de entre el primero y segundo lugar en esa casilla, pero ojo, no en el distrito, no en el Estado, casilla por casilla. Ésa es una causal de recuento".

Ayer, el Consejo General, los representantes de los partidos políticos ante el IEEM y los vocales de los 45 Consejos Distritales sostuvieron una reunión en la que abordaron la logística sobre qué hacer en caso de que haya que recontarse un número elevado de paquetes electorales durante el cómputo distrital. "Se tiene que planear la sesión. Si a la hora de que se identifique cuántos paquetes se tienen que recontar y la cantidad de paquetes resulta superior a la que se puede hacer en un recuento normal".

Agencia reforma

Por definir Trascendió que: Trascendió que: ⇒ El Consejo General, los representantes de los partidos políticos ante el IEEM y los vocales de los 45 Consejos Distritales sostuvieron una reunión. ⇒ Donde abordaron la logística del recuento.

Listo. Pedro Zamudio aceptó que habrá apertura de paquetes electorales, pero en casillas específicas.

Etiquetas:

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...