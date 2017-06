Fallece la periodista Ana Winocur

CIUDAD DE MÉXICO.-

Ayer, Ana Winocur, que condujo la primera emisión de Hechos Sábado junto a Jorge Zarza, falleció debido, según información que varios compañeros de Azteca publicaron en sus redes sociales, a complicaciones por la pancreatitis que padecía.

Mariano Riva Palacio, quien actualmente conduce esa emisión de Hechos, reconoció a Winocur como la iniciadora de ese noticiario pero también recordó su labor en "Hechos 7" y "Meridiano".

El fallecimiento de Winocur lo dio a conocer su colega, Lily Téllez a través de su cuenta en Twitter. "Descanse en paz Ana Winocur, ex conductora de Azteca", escribió.

A ella se sumó otra de sus ex compañeras, la periodista Hannia Novell, quien también a través de su red social indicó: "Nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestra ex compañera Ana Winocur. Que Dios la guíe y la acompañe".

Jorge Zarza, su compañero por varios años en Hechos Meridiano, también lamentó el deceso: "Mi primera compañera en televisión. Implacable. Aguda. Firme. Talentosa. Adiós".

Junto con el mensaje, publicó tres fotos. En una de ellas aparecen ambos junto al cantante Yahir, mientras que en la segunda están con Aylen del Toro (conductora que ahora trabaja en Univisión y que también mandó un pésame a la familia a través de su cuenta de Twitter), Linet Puente (quien daba notas de espectáculos en el noticiero) y Juan Antonio Hernández (que se encargaba de los deportes ahí mismo).

Nacida en 1972, Ana egresó de la UAM y comenzó a trabajar en TV Azteca como reportera de la fuente policiaca en 1994. Le sobrevive un menor de 4 años de edad.

Perfil de Winocur

La periodista mexicana Ana Winocur alcanzó notoriedad en televisión cuando condujo, junto con Jorge Zarza, Hechos Meridiano de TV Azteca.

Nacida en la Ciudad de México el 16 de octubre de 1972. El fin de su relación con la televisora del Ajusco no está del todo claro pero, poco antes de su salida, vivió un incidente junto con su compañero de emisión. Sin darse cuenta de que su micrófono seguía encendido, le llamó "Pen..." a Zarza.

En julio de 2010, Winocur conversó con la prensa sobre la presencia de las mujeres al frente de la televisión abierta.

"Hay mucha competencia, es una profesión muy competida, pero me parece que es sano. Hay más oferta que demanda y eso genera que quieren tenemos el privilegio de estar frente a la pantalla cuidemos nuestros espacios".

Winocur ingresó en 1994 a Azteca como reportera de la fuente política. "Lo más difícil en este oficio es no romper esa delgadísima línea que existe hace una nota en medio de la tragedia, que realmente sea un servicio social que le sirva a la gente, o hacer un drama barato 'raitinero'", comentó en aquella ocasión la periodista.

También, muy autocrítica con su entonces labor, aseguró que "la credibilidad se gana en la calle no sentada en una silla de estudio, esa es la diferencia entre ser periodista o una lectora de noticias".

Winocur también confesó que le gustaba la adrenalina del trabajo periodístico. "La única limitante llegó cuando nació mi hijo, ya no puedo buscar tanta adrenalina. Yo combino la carrera con mi hijo, tengo muy claras mis prioridades, mi hijo es lo primero. Eso no significa que no disfrute mi trabajo, porque es lo que me apasiona", expresó en aquella ocasión.

El adiós Compañeros y amigos lamentaron la pérdida: Compañeros y amigos lamentaron la pérdida:

