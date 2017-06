Roban dos urnas tras agredir a funcionarios de casilla en Ciudad Acuña

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Un grupo de personas ingresaron a las instalaciones de la escuela primaria Venustiano Carranza de Ciudad Acuña, donde golpearon a los funcionarios de la casilla número 10, así como a representantes de partidos; para luego robar y destruir dos urnas. Además de destrozar el lugar.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de éste lunes y algunas imágenes de la violencia registrada en dicha casilla fueron captadas y difundidas a través de la cuenta de facebook de Evaristo Lenin Pérez Rivera, alcalde con licencia del municipio de Acuña.

Según información de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, los agresores son militantes del Partido Joven, quienes llegaron al lugar cuando se contemplaba realizar el traslado de los paquetes electorales al Comité Municipal Electoral de Ciudad Acuña.

"Se robaron las urnas, vinieron y reventaron las casillas y fue gente del PRI. Vinieron a hacer un desmadre y la policía no hizo nada. La fuerza Coahuila esta enfrente, allá esta. Fuerza Coahuila, no esta haciendo nada, esta allá enfrente y no hizo absolutamente nada", relata la joven que logra captar la mencionada agresión.

Fue hasta que se retiraron del lugar los agresores, cuando llegaron las corporaciones policíacas, prácticamente solo para tomar conocimiento de lo sucedido. Las personas lesionadas fueron atendidas y será en el trascurso de la mañana que se presente la denuncia correspondiente.

La situación es que la mencionada casilla es una de las más concurridas, pues en ella se localizan 20 casillas, pues allí votan 14 mil personas.



