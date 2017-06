Cardenal Rivera renuncia y lo denuncian

El cardenal Norberto Rivera Carrera presentó ayer su renuncia como arzobispo primado de México al papa Francisco, confirmó Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México.

Al mismo tiempo, Alberto Athié y José Barba Martín, exsacerdotes, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia contra el cardenal por el presunto encubrimiento de casos de pederastia al interior de la Arquidiócesis de México.

A días de cumplir 75 años, el prelado renunció a su cargo como lo establece el derecho canónico, el cual señala que al llegar a esta edad los obispos y cardenales deberán presentar su renuncia ante el obispo de Roma. Valdemar Romero señaló que el papa tiene la renuncia del cardenal, pero hay que esperar cuánto tiempo tarda para nombrar a su relevo, lo cual puede durar meses o incluso años.

Por su parte, Athié comentó que en diciembre del 2016 durante una conferencia de prensa, Rivera Carrera comentó que al menos 15 sacerdotes habían sido enjuiciados y sentenciados por casos de abuso sexual contra menores; sin embargo, el exsacerdote aseguró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con ninguna información sobre este tema.

"Que la PGR abra la carpeta de investigación, no venimos a pedir actos de venganza, sino que se cumpla la ley, es algo lamentable en todos los campos tenemos buenas leyes y no se cumplen por parte de las autoridades por eso estamos en un país tan corrupto. La Secretaría de Gobernación determinó que no hay información que haya presentado el cardenal Rivera o la Arquidiócesis de México sobre 15 sacerdotes que fueron encontrados responsables y que en Roma se les sentenció", dijo.

[NACIONAL 2A]

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...