'Con $94.06 no nos alcanza para vivir'

No alcanza para vivir con 94.06 pesos diarios, fue la respuesta tajante que dieron hombres y mujeres de hogares laguneros.

De acuerdo a Coneval un mexicano puede vivir dignamente con ingreso diario de 94.06 pesos, es decir con 1.17 salarios mínimos, el cual se cotiza en 80.04 pesos a nivel nacional.

El sondeo hecho con consumidores que acudieron a la Plaza Abastos todos aunque sonrieron incrédulos y dijeron tajantemente que con 94 pesos no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas para ellos y su familia.

Los entrevistados elegidos aleatoriamente coincidieron en que trabajan por su cuenta, en la economía informal, vendiendo comida o ropa.

Carlos es un joven, casado y con dos pequeños. El trabaja por su cuenta, en la venta de comida y su esposa también labora, aunque no dijo dónde.

La estimación hecha es que al día gasta alrededor de 250 pesos como mínimo para cubrir necesidades básicas de su familia, tanto de comida, renta, luz, agua, teléfono, transporte, etc.

"No se solventa con 94.06 pesos diarios todos los gastos de la familia".

El negocio le genera en la semana 2 mil pesos, pero dice que aún así no le alcanza. Consideró que un monto razonable para sobrevivir para una persona sola debería ser ganar más de 200 pesos diarios.

Rosa María Hernández es una mujer que se dedica al comercio por su cuenta. Dijo que con 94.06 pesos diarios no se completa para cubrir todos sus gastos.

Ella gana con su negocio entre 10 mil a 12 mil pesos mensuales, sin embargo, esto sólo le permite para cubrir sus gastos mínimos de su hija y ella.

Indicó que la mitad de su ingreso lo destina al pago de comida. "Lo ideal para mí sería ganar 18 mil pesos mensuales para solventar sus gastos".

Piedad Mayela es una mujer casada y con un "contundente no" dijo que percibir 94 pesos diarios no le alcanza para cubrir sus gastos.

Ella le ayuda a su hermana a la venta de comida y gana alrededor de mil pesos semanales, pero asegura que con esto no le alcanza para vivir. Su esposo de oficio de albañil percibe a la semana 1,500 pesos, y aunque no tiene hijos, el dinero en conjunto no alcanza para el pago de renta, comida, transporte, vestido, calzado, etc.

El 40 por ciento de su ingreso se destina a la compra de comida.

Imposible. Los entrevistados que opinaron sobre el tema señalaron que trabajan de manera informal.

