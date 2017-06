Ubican zonas de compra de votos

El siglo de torreón

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha ubicado puntos de alta competitividad política, donde se pretende evitar la compra o coacción de votos durante la jornada electoral del domingo 4 de junio.

Daniel Díaz, secretario técnico de la Fepade en La Laguna, informó que para atender dichos puntos desplegarán dos células ministeriales en los municipios de Torreón y San Pedro. En ellas participarán un ministerio público, la Policía Federal Ministerial adscrita a la Procuraduría General de la República, dos unidades de la Policía Federal por cada célula, y Fuerza Coahuila.

El resto de los municipios laguneros será atendido si se llegara a presentar una denuncia por delitos electorales a través de las diferentes herramientas como Fepadenet (www.fepadenet.gob.mx), Fepadetel 01-800-833-72-33 o Fepademóvil (aplicación para teléfonos con sistema Android o iOS).

De acuerdo con Díaz, Coahuila no está considerada como una entidad conflictiva en temas electorales, por lo que confía en que en esta ocasión no será la excepción. "Lo que vemos es que es una elección muy competitiva por eso invitamos a la ciudadanía a que salga a votar sin miedo y de manera libre", dijo el funcionario.

Díaz comentó que los delitos más recurrentes son la coacción y compra del voto, la alteración del Registro Federal Electoral y el condicionamiento de programas sociales. En ese sentido, explicó que "nosotros no criminalizamos la pobreza, no perseguimos a la gente que está incautada; nuestro objetivo es ir más allá: llegar al instigador que no es una persona pobre, sino que tiene acceso a los recursos".

El centro de mando será la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Institsssssuto Nacional Electoral con sede en Torreón, en donde se estarán recibiendo todas las denuncias.

