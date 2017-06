Netflix cancela Sense8

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Netflix ha decidido cancelar Sense8 después de tan solo dos temporadas, según ha confirmado Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de la empresa.

La serie creada por las hermanas Wachowski y que contempla al mexicano Alfonso Herrera entre su reparto principal se estrenó hace dos años y nunca llegó a ser un show global, pese a su elenco internacional y diverso

De igual forma, la serie The Get Down, también original de Netflix fue suspendida.

El servicio de Streaming ya cuenta con un par de series canceladas como lo son Marco Polo y Bloodline.

De momento el motivo real de la cancelación, pero hay quienes atribuyen a la falta de despegue del show además de los altos costos de producción.



El servicio de Streaming ya cuenta con un par de series canceladas como lo son Marco Polo y Bloodline.

Etiquetas: Sense8netflix

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...