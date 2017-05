Lagunero acapara reflectores

TORREÓN, COAH.-

El actor Héctor Kotsifakis da vida al comandante 'Jiménez' en Nada personal de TV Azteca; también figura en la serie de Gustavo Loza, Run Coyote Run

Son las 17:30 horas en la Ciudad de México del pasado jueves. Alrededor del Parque Álamos se encuentran varios campers, en uno de ellos puede verse al actor Valentino Lanús mientras una joven -una maquillista- le acomoda su cabello.

A una cuadra del parque, justo en la calle Galicia hay una marisquería, ahí está comiendo el artista lagunero Héctor Kotsifakis. Tanto él como Lanús graban los próximos capítulos de Nada personal, telenovela que inició el 22 de mayo por Azteca 13.

Luego de alimentarse y de tomar una refrescante bebida, Héctor platicó con El Siglo de Torreón de su trabajo en la nueva versión del melodrama que protagonizaron Ana Colchero y José Ángel Llamas en 1996.

"Me siento muy feliz porque realmente formo parte de un gran equipo de trabajo, el elenco es una belleza y en sí todos los involucrados en este proyecto son personas comprometidas que denotan felicidad a la hora de trabajar y eso lo está recibiendo el público", comenta.

En la trama, Héctor da vida al comandante "Jiménez" mejor conocido como "Tuétano". Es la mano derecha del ministro de justicia, "Raúl Rey" (Juan Soler), un tipo con doble moral que ante la prensa muestra gran compromiso con la sociedad pero del otro lado de la balanza se halla involucrado en negocios turbios.

"Mi personaje hace el trabajo sucio de 'Raúl', junto con 'Chupacabras' (Ricardo Esquerra), nos encargamos de eliminar lo que le estorbe o le perjudique a este ministro que es todo un demonio como político que por cierto cualquier parecido con la realidad es tan sólo coincidencia", dice.

Kotsifakis informa que Nada personal no tiene nada que ver con su antecesora. Agregó que es otra historia, con personajes diferentes y con guiones apegados 100 por ciento a la realidad del México actual.

"En lo personal, a mí no me causa ninguna preocupación la versión del 96. Lo único que no cambió en esta versión de 2017 es la temática principal y eso es porque nuestra nación sigue siendo la misma que hace 20 años, es más, cada vez está peor; hoy en día los asesinatos se nos han vuelto algo cotidiano y eso no está bien", manifiesta.

Por otro lado, Héctor señala que él es uno de los actores que ha salido beneficiado de la apertura que se ha dado entre las televisoras abiertas de México. El año pasado hizo Sin rastro de Ti en Televisa y ahora labora en Azteca sin problema.

"Gracias a Dios nunca he sido exclusivo de nadie. Hace 15 años yo quería tener exclusividad y ahora agradezco que nunca tuve algo así. He laborado en muchos lados, gracias a mi trabajo y sin nada de influencias he conseguido mis personajes", revela.

Héctor no sólo ha acaparado la TV abierta nacional, de igual manera tiene otros proyectos en la de paga e incluso en las plataformas digitales además de que muy pronto se le verá en el filme Me asusta pero me gusta.

"Estamos en la serie Run Coyote Run de Gustavo Loza que recién se estrenó por el Canal FX y en Blim se me verá en el programa Había una vez. Estos días he tenido que rechazar otros proyectos, como dos obras de teatro, porque estoy metido de lleno en Nada personal", refiere.

Como es sabido, Kotsifakis apoya al Festival Nacional de Cine de Torreón por lo que, junto con el director Fernando Santoyo, se encuentra involucrado en la selección de cintas que se proyectarán en su edición de 2017, una de ellas sería Me asusta pero me gusta.

La charla termina a las 5:50 de la tarde. Héctor tenía que ponerse en la piel del "Tuétano" con el fin de grabar nuevas escenas de la telenovela. El lagunero se va, no sin antes pedirle a sus paisanos que vean esta historia por Azteca 13.

Pide a laguneros que salgan a votar

El actor Héctor Kotsifakis pidió a los laguneros que salgan a votar este domingo cuatro de junio; día en el que se seleccionarán al próximo gobernador del estado, alcalde de Torreón y diputados.

"Por favor, no caigan en la publicidad que usan los propios partidos para desmeritar.

"Investiguen bien y no se queden sólo con la primera noticia, voten por quien crean que le vendrá mejor a Coahuila y a la sociedad de Torreón, pero por favor salgan a votar", dice.



Corrupción. Héctor da vida al 'Tuétano' un comandante de la policía que hace el trabajo sucio del ministro de justicia, "Raúl Rey". En la imagen, Héctor aparece con el director Javier Patrón Fox.

Equipo. El actor lagunero en las grabaciones de los promocionales de la telenovela Nada personal junto a su colega Valentino Lanús. El melodrama es una producción de TV Azteca.

