'No soy tapadera de nadie'

Miguel Riquelme Sol√≠s solicit√≥ licencia en la alcald√≠a de Torre√≥n para buscar la gubernatura del Estado como abanderado de la coalici√≥n "Por un Coahuila Seguro" conformada por el PRI, PVEM, PNA, PCP, PJ, PSI y PRC. En entrevista exclusiva, al cierre de las campa√Īas, dice haberse despojado de la losa del morerismo y que va a castigar a quienes hayan incurrido en irregularidades. Respecto al apoyo que le ha manifestado p√ļblicamente el pol√©mico y se√Īalado exgobernador Humberto Moreira, Riquelme comenta que √©l lo ve como parte de un partido aliado m√°s.

Termina una campa√Īa dur√≠sima, ha sido la campa√Īa con m√°s denuncias penales (...) y al final queda esa sensaci√≥n de guerra sucia. ¬ŅEst√°s satisfecho con esto que vimos en los dos meses de campa√Īa?

Lo primero, termina por fin el proselitismo en las campa√Īas, estamos a cinco d√≠as de que los coahuilenses puedan emitir su voto, el domingo cuatro de junio. Yo me propuse llevar una campa√Īa muy propositiva al electorado, trat√© de enfrentar el p√ļblico con una oferta pol√≠tica muy bien planteada desde el inicio de la campa√Īa, de poder generar la participaci√≥n ciudadana que esto a la vez pudiera tener una gran expectativa en el electorado de lo que va a suceder ganando Miguel Riquelme o siendo gobernador del estado. Sin embargo, efectivamente la guerra sucia fue algo que enmarc√≥ este proceso electoral, sin lugar a dudas.

Pero en mi persona, dentro de todo el proceso, en los mismos debates, en los encuentros con la gente, trat√© de ser muy prudente, dentro del propio √°nimo que vimos a lo largo y ancho del estado. Creo que nadie quer√≠a ver peleas, nadie quer√≠a ver enlodar el proceso electoral; y en el caso de nosotros, a m√≠ que me toca encabezar una coalici√≥n, buscamos la real apertura de todos los sectores con propuestas, con la firma de compromisos y adem√°s con el recorrido a los 38 municipios de la entidad con distintas formas dentro de cada campa√Īa, de cada costumbre dentro de las regiones, y de cada expectativa y compromisos que ellos quer√≠an. Fuimos cambiando y fuimos modificando nuestro actuar para poder dar realmente una expectativa en cada ciudadano, en cada regi√≥n de nuestro estado.

¬ŅC√≥mo has manejado las dos losas que cargas en lo pol√≠tico, por una parte, obviamente el desgaste que ha sufrido a nivel nacional tu partido, (...) y por otra parte, el v√≠nculo o el se√Īalamiento que hay de que eres la continuidad del moreirismo?

A ver, yo me quit√© todas las losas desde el primer d√≠a de campa√Īa, cualquier losa que pudiera traer Miguel Riquelme de las que t√ļ mencionas. Yo gener√© de entrada qui√©n era Miguel Riquelme desde el principio, qui√©n hab√≠a sido desde el arranque de su campa√Īa pol√≠tica, y tambi√©n c√≥mo se ha hecho responsable de sus propios actos, dentro del ejercicio de gobierno. El 4 de junio vamos a ver realmente qu√© fue lo que capt√≥ el electorado. El electorado vio un Miguel Riquelme suelto, un Miguel Riquelme con car√°cter, decidido, y sobre todo con una planeaci√≥n estricta y un conocimiento del estado. Es decir, quien pudo haber dicho que yo era el delf√≠n de alguien o que yo era el proyecto de alguien, hoy se dio cuenta que Miguel Riquelme tiene su propia personalidad, tiene adem√°s sus propias decisiones y adem√°s sus propios resultados. Yo he sido funcionario p√ļblico desde muy joven, y de todos los cargos que he estado, en ninguno he salido mal, en todos he quedado con las metas que me he propuesto al cien por ciento.

S√© que Torre√≥n es una metr√≥poli que me toc√≥ gobernar y que, adem√°s de ello, con much√≠sima problem√°tica encima. Hicimos las cosas bien, hoy tenemos aqu√≠ obras muy importantes que no se tienen, por ejemplo, en Saltillo, y que entramos dos alcaldes, uno de Acci√≥n Nacional y ac√° en Torre√≥n tu servidor del Partido Revolucionario Institucional, tuvimos las mismas oportunidades. Ten√≠an m√°s recursos all√°. En Saltillo jam√°s se vio ni una L√≠nea Verde, ni una Jabonera, ni un Paseo Morelos, ni un Centro de Convenciones, ni un Polideportivo Oriente, ni tampoco un Telef√©rico. Es decir, m√°s de 4,500 millones de pesos. A eso le sumas el Metrob√ļs, que son 1,500 millones. Eso no lo vimos en la capital del estado. Es decir, sacamos adelante la imagen de Torre√≥n, disminuimos los √≠ndices de inseguridad. √Čsos son resultados.

Al final de cuentas, cada proceso, dentro de lo que es cada campa√Īa pol√≠tica que t√ļ mencionas, dentro de lo que es la mercadotecnia pura... o sea, hay a veces electorado confundido. Yo lo que he tratado es de razonar el voto, de que la gente sepa qui√©n ha hecho por la ciudad y qui√©n ha hecho por Coahuila, y qui√©n ha tenido resultado. Esa es la verdad porque luego entras a un proceso y haz de cuenta que te ponen en un marcador de empate, cero a cero, como si nadie tuviera trayectoria, como si nadie hubiera tenido resultados o no los hubiera tenido en su propia gesti√≥n.

En esta l√≥gica el apoyo que expresamente te ha manifestado Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, y hoy candidato plurinominal del Partido Joven ¬Ņte beneficia o te perjudica, tomando en cuenta lo pol√©mico de la figura de Humberto Moreira?

A ver, no confundamos las cosas. Yo voy aliado con seis partidos, el PRI defini√≥ las alianzas (...) y t√ļ ah√≠ ves la figura de Humberto Moreira por ser quien es. Pero, dime t√ļ ¬Ņqui√©n va en el Partido Campesino Popular? ¬ŅQui√©n va en el Partido Verde de plurinominal? ¬ŅQui√©n va en el Partido Nueva Alianza de plurinominal?, en este caso, como periodista, tambi√©n deber√≠as medir con la misma vara qui√©nes van ah√≠. Es como yo lo veo. Yo voy en alianza con otros partidos que pusieron su candidato plurinominal, l√≥gico, si van en alianza, pues est√°n jugando a la gubernatura con tu servidor. Yo no puse al candidato plurinominal, que √©l sea, pues vamos a ver cu√°ntos votos saca el Partido Joven.

Pero más allá de la candidatura plurinominal, él, abiertamente, ha publicado videos en donde te da el apoyo, incluso hay espectaculares donde te apoya...

En ese sentido, mira, ah√≠ yo no veo m√°s que un partido aliado, lo veo igual que el Partido Verde, lo veo igual que Nueva Alianza, lo veo igual que el Partido Campesino Popular, es lo mismo. Yo realmente no he volteado a ver qu√© est√°n haciendo los aliados o ver c√≥mo est√°n generando ellos su campa√Īa...

¬ŅTe es indiferente, entonces?

...Cosas que me van a sumar votos. Finalmente en tierra t√ļ vas a sumar cu√°ntos votos me dio cada uno de los partidos aliados. Yo no estoy viendo qui√©n va de plurinominal o qui√©nes son las planillas de ellos, qui√©nes compitieron tambi√©n por las alcald√≠as. En las diputaciones van solos, y est√°n haciendo su lucha. Realmente, el 4 de junio, vamos a ver cu√°ntos votos da cada uno de los partidos aliados y ah√≠ te voy a poder decir si result√≥ ben√©fica la alianza o result√≥ perjudicial.

Mencionas que recorriste los 38 municipios, platicaste con la gente ¬Ņqu√© fue el com√ļn denominador de aquello que estuvieron solicitando o reclamando los electores de Coahuila?

Mira, hay tres temas importantes. El m√°s delicado, el m√°s √°lgido, sobre todo el m√°s puntual de la gente, es el que no regrese la inseguridad a Coahuila. Eso es un com√ļn denominador de los 38 municipios. El otro tema que dentro de la expectativa de cada municipio se gener√≥, sobre todo en los municipios medianos y grandes, es la generaci√≥n de nuevas fuentes de empleo y mejor pagados que se pudiera tambi√©n obtener la competitividad necesaria en nuestro estado para que dentro de la mano de obra calificada que tiene Coahuila, se pueda ganar un mejor salario para todas y todos los coahuilenses. En tercer t√©rmino, brinc√≥ el tema de la salud, de la falta de cobertura en algunos municipios, de la mala atenci√≥n en otros, de la falta de medicamentos, de la falta de constancia de la asistencia de los m√©dicos, de la falta de especialistas, de la falta de ambulancias para poder trasladar gente con alguna enfermedad o dentro de alguna emergencia hac√≠a los municipios grandes. Y el otro tema, sobre todo dentro de un sector social, es el combate a la corrupci√≥n y la transparencia (...)

(...) Si bien de todos los partidos hoy, ninguno podr√≠a decir que est√° exento de problemas de corrupci√≥n, en el caso de Coahuila se ha concentrado el se√Īalamiento en el Partido Revolucionario Institucional. Al respecto ¬Ņqu√© respondes ante ese reclamo de la gente de que se acabe la corrupci√≥n en Coahuila?

Mira, estamos en un proceso electoral el cual, sin lugar a dudas, en todos los temas que se han puesto sobre la mesa por los dem√°s partidos pol√≠ticos, tienen que ver tambi√©n con parte de su estrategia, parte de una campa√Īa dirigida a quien hoy gobierna y a quien tiene el desgaste de manera natural, por estar precisamente en el ejercicio de gobierno. Creo que se han hecho muchas cosas, yo he planteado otras tantas para poder garantizar la transparencia, el combate a la corrupci√≥n y la certeza de que nadie est√° por encima de la ley, y mucho menos si se me da la oportunidad de ser gobernador. Sin lugar a dudas voy a aplicar todo el peso de la ley para cualquier acto de corrupci√≥n que exista en el pr√≥ximo gobierno y lo que haya en el trayecto cuando est√© a mi cargo la procuraci√≥n de justicia del estado.

Hemos visto a los otros candidatos, particularmente, se√Īalar las irregularidades de la actual administraci√≥n estatal y la anterior, y se ha vuelto una frase com√ļn "c√°rcel, c√°rcel, c√°rcel". En tu caso ¬Ņqu√© har√≠as, de ganar la gubernatura, con las irregularidades de la actual administraci√≥n y la anterior?

A ver, lo dije claramente incluso cuando estuve aquí en el encuentro con los ciudadanos en El Siglo de Torreón: en mi gobierno nadie estará por encima de la ley, no soy tapadera de nadie y sin lugar a dudas, cuando esté a mi cargo la procuración de justicia, actuaré con todo el peso de la ley para quien haya infringido o quien haya faltado. Eso es algo que lo he respondido, lo dije también en todos mis encuentros con los empresarios, con la sociedad civil.

La sociedad tiene que tener la garantía de que va a haber mano firme en el próximo gobierno, nadie debe estar por encima de la ley. Por eso fui el primero que propuse en eliminar el fuero una vez que inicie en funciones, mandaré la iniciativa al congreso para eliminar el fuero de gobernador, secretarios, alcaldes y sobre todo de los diputados. Yo creo que esto es lo que requiere nuestro estado para garantizar que nadie, nadie, pase por encima de nuestro marco jurídico.

En materia de seguridad hay dos discusiones importantes actualmente a nivel nacional: la ley de seguridad interior, (...) y el mando mixto o mando √ļnico. ¬ŅEst√°s a favor de estas dos propuestas?

Mira, s√≠ estoy a favor, creo que todo lo que tiene que ver con el ensamblaje en materia de seguridad para podernos coordinar con la federaci√≥n, estado y municipios, sin distingo de partidos, tenemos que estar a favor. ¬ŅPor qu√©? Porque luego dentro del tema de seguridad se mete la pol√≠tica y se mete el partidismo y eso no puede ocurrir aqu√≠. A m√≠ me toc√≥ operar con un mando √ļnico y lo hicimos con excelencia, hicimos una disminuci√≥n importante de los delitos, y adem√°s logramos tener una coordinaci√≥n que mejor√≥ mucho antes de mi salida con el vecino estado de Durango. Nada m√°s que en Coahuila tenemos varios vecinos: est√° Chihuahua, est√° Nuevo Le√≥n, est√° Tamaulipas, y en ese sentido todos, todos tenemos efecto de lo que suceda en esos estados de la Rep√ļblica. Estoy a favor tambi√©n de meter los mandos regionales.

Tambi√©n propuse la creaci√≥n de dos cuarteles m√°s, uno en Sabinas y uno en Piedras Negras. Uno en Acu√Īa en la Presa de la Amistad, para la presencia de la Marina dentro de la frontera. ¬ŅEsto qu√© implica? Sellar nuestra frontera. Yo creo que estamos ya a punto de poder mejorar en nuestro marco jur√≠dico la coordinaci√≥n que requieren todos los estados de la Rep√ļblica, sobre todo quienes tenemos municipios o zonas que est√°n en √°reas metropolitanas como Saltillo y como Torre√≥n que dependen no solamente de una entidad sino de dos marcos jur√≠dicos, y que a la postre esto resulta contraproducente dentro de las detenciones, dentro de la aplicaci√≥n del nuevo sistema penal acusatorio y lo que todo esto conlleva.

Comenzaste esta carrera, esta campa√Īa, con el lema de "a Coahuila lo que le corresponde" y cierras con un mensaje muy directo de "Menos pol√≠tica, m√°s car√°cter". Y existe el temor de un cierto sector de la ciudadan√≠a de que este "Menos pol√≠tica, m√°s car√°cter" se traduzca en "o est√°n conmigo o est√°n contra m√≠".

No, mira, yo creo que es algo que tiene que ver con mi personalidad. El gobernar con car√°cter lo hice en un municipio. Coahuila requiere tambi√©n de un gobierno con car√°cter para poder enfrentar los problemas, para poder tomar las decisiones correctas. Y menos pol√≠tica significa poner manos a la obra, significa dejarnos de tanto rollo, de generar la real participaci√≥n ciudadana y poner manos a la obra dentro de lo que requiere Coahuila. En los pr√≥ximos seis a√Īos no me imagino a alguien que quiera gobernar Coahuila sin car√°cter.

O sea, realmente los problemas de Coahuila son problemas serios, tenemos al acecho al crimen organizado en los estados vecinos, y sobre todo cuando entra el Ej√©rcito a operativos especiales, el "efecto cucaracha" tiende a que todos ellos puedan circular o puedan tratar de convertir nuestro estado en su casa-habitaci√≥n. Y eso no lo vamos a permitir y eso no se hace realmente con una pol√≠tica blandengue, eso se hace con car√°cter, se tienen que tomar decisiones como las que se tomaron aqu√≠ cuando fui secretario de Gobierno. Cerrar los casinos, cerrar los yonkes, cerrar los bazares, al menos los que est√°n trabajando con el crimen organizado. Hay bazares que te puedo decir que son de personas respetables que tienen much√≠simos a√Īos, igual yonkes. Pero cerramos todas las puertas de financiamiento al crimen en su momento, yo aqu√≠ en este medio de comunicaci√≥n repito no van a abrir los casinos en Coahuila, hay que definirlo, hay que definir posturas porque ahorita tambi√©n el financiamiento de las campa√Īas viene de mucha gente que quiere operar ese tipo de negocios aqu√≠ en nuestro estado.

