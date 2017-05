'Casster' combina la música con la psicología

Martes 30 de may 2017, 6:37am

El joven lagunero 'Casster' promueve su tema Desde hoy, mientras realiza su servicio social de dicha profesión

La escena musical cuenta con un joven lagunero que aparte de crear rolas se dedica a la psicología.

Juan Castro Rodríguez mejor conocido como "Casster" poco a poco se ha abierto camino en los terrenos de la música.

Recién lanzó el tema Desde hoy, el cual cuenta con el apoyo del sitio Magnánima que se dedica a difundir talentos independientes en Latinoamérica y Europa.

El joven visitó ayer el foro de Siglo TV y El Siglo de Torreón con el fin de informar sus proyectos entre los que destaca la grabación de un próximo material discográfico que anhela difundir a nivel nacional.

"Hace poco di a conocer Desde hoy, la canción y el video se encuentra disponible en la mayoría de los sitios digitales. Yo compongo mis canciones, ésta habla de cómo escapar de las presiones y ser feliz", comentó.

Con anterioridad, el chico de 24 años de edad había entregado el tema Delfín vete ya cuyo videoclip, al igual que el de la citada melodía, ha tenido buena aceptación; según informó en la charla.

"Ambos tracks forman parte de un EP que se llama Desde hoy en el que viene otra rola que es Pasajero; ya estoy alistando lo que será mi próximo material discográfico", reveló.

Bastante entusiasmado, "Casster" expresó que lleva siete años en la música, durante un tiempo fue parte de diversas agrupaciones de la Comarca Lagunera.

"Llevo cerca de dos años ya como solista, con mi proyecto 'Casster'. Mi sonido es pop rock aunque yo lo clasificaría como pop alternativo", explicó.

El joven comentó que hasta ahora ha compuesto 50 canciones que ya registró y está en proceso de autentificar otras 10.

"La mayoría de mis melodías hablan de amor, de desamor, de la soledad, de sentimientos con los que la gente se pueda identificar. Escribo de las cosas que siento", manifestó.

En cuanto a su profesión de psicólogo, el artista dijo que recién se graduó; en estos días lleva a cabo su servicio social.

"Me agrada muchísimo combinar la música con la psicología porque componer de alguna manera me ayuda a sacar lo que traigo y eso me reconforta", comentó.

Por otro lado, "Casster" dijo que tiene varias presentaciones en puerta. El viernes tocará en un bar cercano a la Alameda Zaragoza y posteriormente tocará en Monterrey y Saltillo.

Más de 'Casster'

El joven desea destacar:

→ Juan nació en Torreón, Coahuila.

→ Estudió la carrera de Psicología a la par de la música.

→ Su primer EP lo produjo otro talento de la Comarca, "Poyo" Segovia.

→ Aparte de cantar, toca la guitarra y está aprendiendo a usar la batería.

→ Se encuentra en todas las redes excepto en Twitter.



