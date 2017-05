A 15 años de La Academia

Martes 30 de may 2017, 6:34am

El próximo junio se cumplen 15 años del debut del programa La Academia, que significó un éxito para TV Azteca gracias a los índices de audiencia que registró. Mientras que algunos de los participantes de la primera generación han conseguido mantenerse vigentes en el mundo del espectáculo, otros se alejaron del medio. Aquí te ofrecemos un repaso de lo que ocurrió con esa generación de cantantes:

Myriam Montemayor

La ganadora del primer lugar y famosa, en su momento, por hablarle a la "camarita". Ha lanzado más de una decena de discos, el más reciente, en 2014. En mayo de 2015 declaró que ha sufrido vetos por parte de TV Azteca.

Miguel Ángel Rodríguez

El tercer lugar del reality rompió relación laboral con Azteca un par de años después del reality. Aunque grabó varios discos, se supo que el millón de pesos que ganó en la competencia lo gastó en su boda y divorcio. Se le vio vendiendo celulares en un tianguis.

Nadia López

Nueve producciones lanzadas desde que se dio a conocer en el reality. El año pasado dio a conocer su sencillo Bésame mucho. Se comentó que tras algunos problemas personales decidió convertirse al cristianismo. Su religiosidad se hace evidente en los mensajes que publica en redes sociales.

Víctor García

Obtuvo el segundo lugar en la primera edición del reality. Ha lanzado a la venta seis producciones discográficas. La más reciente fue en 2010. Además incursionó en la televisión con producciones como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Los Sánchez. En cine participó en Tercera Llamada. Los fines de semana canta en el restaurante El Arroyo.

Yahir Othón Parra

Quedó en cuarto lugar de la competencia, pero es hasta ahora el que mayor éxito y presencia ha tenido en el espectáculo. Protagonizó cuatro telenovelas en TV Azteca y ha lanzado a la venta nueve discos. Hace algunos meses pasó a formar parte de Televisa.

Antonia Salazar

Mejor conocida como Toñita, incursionó en diversos géneros musicales como banda y cumbia. En julio de 2014 se supo que su hermano estaba desaparecido y después trascendió que el joven murió.

Estrella Veloz

Ha mantenido su carrera musical. Su más reciente disco se titula Contigo gano y actualmente realiza presentaciones junto a Aranza y Érika Alcocer.

Wendolee Ayala

Además de colaborar en producciones discográficas y lanzar algunos álbumes, incursionó en la conducción en Azteca América y también en programas como Con Sello de Mujer. Posó en lencería para una revista.

Raúl Sandoval

Lanzó algunas producciones como solista, enfocándose en el género ranchero y también incursionó en la actuación en Dos chicos de cuidado en la ciudad. Está casado con la actriz Fran Meric, con quien tiene un hijo.

José Antonio de la O

Lanzó un disco en 2003 y participó en las telenovelas Enamórate y Top Models. Sigue relacionado con la música, pero como ingeniero de audio y productor. Formó una banda llamada Niña Rock.

María Inés Guerra

Ella decidió no seguir en el camino musical, pero sí en el medio, como conductora de televisión. También participó en obras como Peter Pan y El diluvio que viene.

Héctor Zamorano

En 2003 lanzó a la venta un disco con Warner. Después de pasar algunos años alejado del público, en 2014 presentó un espectáculo musical llamado Bipolar y aseguró que no buscaba la popularidad sino que se conociera su trabajo.

Alejandro Hernández

Tiene un canal en YouTube y en su cuenta de Instagram muestra los efectos que el ejercicio ha tenido en su figura. También es actor.

Laura Caro

Además de cantante es compositora, productora y actriz. Lanzó dos discos de manera independiente y participó en la película Here Comes The Devil. Participó en la quinta temporada de La Voz … México.



