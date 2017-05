Prepara serie original turca

La plataforma audiovisual estadounidense Netflix producirá por primera vez una serie propia situada en Estambul, que saldrá al mercado en 2018, según informó la empresa en un comunicado.

La serie de acción de 10 capítulos estará inspirada en leyendas e historias otomanas y tendrá como escenario el rico legado cultural de Estambul.

"La trama se centra en la vida de un joven que descubre que tiene superpoderes. Cuando emergen fuerzas oscuras que amenazan con destruir Estambul, deberá aliarse con un grupo de amigos inadaptados para ayudarle a potenciar sus poderes y defender la ciudad y a toda la Humanidad", detalla el comunicado.

"La serie explorará la rica cultura histórica de Estambul e invitará a la audiencia a un fascinante viaje al corazón de esta mágica ciudad", agrega la nota, aunque no especifica el nombre de la serie.

También precisa que "entrelaza historias heroicas y de acción con leyendas e historia otomana y turca" y que "estará compuesto por 10 capítulos escritos y producidos en Turquía".

Hace apenas dos semanas, el diario turco Milliyet aseguró que Netflix iba a producir en Turquía una serie con una rocambolesca trama centrada en el Estado Islámico, pero la compañía desmintió en su cuenta turca de Twitter ese dato, calificándolo de "leyenda urbana".

Netflix es muy activa en el mercado turco y también distribuye en su oferta internacional varias telenovelas turcas, pero es la primera vez que anuncia un serie propia realizada en Turquía.

La producción correrá a cuenta de la compañía 03 Medya, radicada en Estambul.

