Va a ganar Riquelme pero gracias al apoyo de los aliados: HMV

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Durante su estancia en Piedras Negras el pasado domingo, Humberto Moreira Valdés, candidato a diputado plurinominal por el Partido Joven, manifestó que la elección a gobernador la va a ganar Miguel Ángel Riquelme Solís, pero por los partidos que conforman la coalición, denunció las acciones de represión implementadas por el Gobierno del Estado a los beneficiarios de programas sociales y espera que el actual gobernador, su hermano, saque las manos de la elección.

“Venimos aquí a la reunión con la estructura, para la organización y sobre todo para esta parte que ha emprendido el gobierno de reprimir a la gente y hacer loterías al mismo tiempo, de quitarles las micro despensas con gorgojos que entrega el gobernador y de estar manoseando esto. Una elección en la que debería dejarse participar a quien desee hacerlo o estar atacando a candidatos, incluso poniéndoles elementos acusatorios que quizá no pueda probar el propio gobierno”, señaló Humberto Moreira.

Lo anterior lo manifestó el candidato a diputado local por la vía plurinominal por el Partido Joven a su arribo al salón de la sección cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Piedras Negras, a donde acudió al cierre de campaña de Vero Diego, candidata a diputada local por el distrito 02 por el Partido Joven.

Precisó que la reunión de evaluación con la estructura del Partido Joven es para ver lo que harán el día de la elección, de cómo no se van a dejar amedrentar y de cómo van a dar una sorpresa el día de la jornada electoral. Puntualizó que las autoridades estatales están “haciendo otra serie de medidas para tratar de inhibir la participación de los compañeros, aun así, no tendrán el resultado que quiere. Se le olvida a él que es de un partido político, que vamos en coalición. Me parece una estupidez más del gobernador”.

Con relación al resultado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al terminar el actual proceso electoral, Humberto Moreira manifestó que “Va a ganar Miguel Riquelme, va a ganar Miguel Riquelme, pero gracias al apoyo de los aliados, de seis partidos que vamos aliados con él. Va a ganar Miguel Riquelme, acabo de ver encuestas y va a ganar. Y qué bueno que sea así, para que así el gobernador se quede quieto y entienda que ya se va; que le quedan cinco meses y días, de un cargo que no le costó llegar”.

También manifestó su confianza en las autoridades electorales, en que se respete el triunfo de cada candidato, aunque recordó que le tumbaron a un candidato a un municipio por el tema de equidad de género y a cada partido de coaligado "y al PRI no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. Y luego, lo extraño es que el PAN, no dijo nada tampoco. Yo no sé si se estén viendo a escondidas y se estén dando besitos en lo oscurito, porque es muy extraño que a los partidos coaligados nos atacan".

Le faltan “tamaños” al gobernador y la PGJE para actuar contra Memo Anaya

Humberto Moreira reiteró la acusación en contra de Guillermo Anaya Llamas, candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, a quien señala que es narcotraficante y que es acusado del asesinato de dos personas, lo anterior en relación a una denuncia presentada en el estado de Sonora y un testigo.

“Y me llama la atención de como a un candidato a alcalde, se ponen a atacarlo, al candidato a alcalde de aquí de Piedras Negras, y se ponen atacarlo y le faltan los tamaños, al gobernador y a la propia procuraduría del estado para poder actuar en contra de un candidato que es Guillermo Anaya y que está acreditado que es narcotraficante y que además es pariente de Sergio Villarreal “El Grande”.



