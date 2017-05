Critica la industria falta de inversión

Lunes 29 de may 2017, 3:53am

URGE QUE EL GOBIERNO EMPIECE A INVERTIR EN EL PAíS, SEñALAN

-México deberá incrementar su ritmo de inversión pública y privada, no solo ante el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino porque sin ésta no hay crecimiento económico, sostuvo el Centro de Estudios de la Industria (CEI).

El organismo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en México se mantiene a niveles inferiores a los que se requieren tanto para elevar el bienestar de la población como para mejorar la capacidad productiva del país en el ámbito global.

En ese sentido, el CEI consideró que la solución al problema estructural de baja inversión llegará del exterior; para para alcanzar el mismo nivel de inversión total como proporción del PIB de otros países, México requiere un flujo que supera a lo que normalmente ocurre.

"Solo la inversión privada nacional, complementada con la extranjera puede lograrlo. Para ello se requiere una nueva estrategia de política económica, la aplicada en los últimos 35 años no es suficiente. No se debe olvidar, sin inversión no hay crecimiento", aseveró.

De acuerdo con el organismo del sector industrial, la inversión pública no ha sido suficiente, pues entre 1993 y el 2015 la variación de esa inversión creció a una tasa promedio de 0.1 por ciento, de acuerdo con el INEGI, lo que implica que hoy se invierte no solo menos que en 1993, prácticamente es la mitad de lo que se realizaba en 1980.

"Sin inversión no hay crecimiento", insistió el CEI, al asegurar que durante los últimos 35 años la parte pública dejó de cumplir con su parte, lo que dejó la responsabilidad en la parte privada, pero el problema es que el entorno macroeconómico no ha sido el propicio para fomentarla.

Foco de incertidumbre

El futuro de la relación de México con EU y el proceso electoral de 2018 se encuentran entre los principales focos de riesgo que preocupan y generan incertidumbre a los inversionistas en México, comentó, Esteban Polidura, director de inversiones para México en UBS.

"Los temas que preocupan a los inversionistas mexicanos desde la parte global son Corea del Norte, Rusia y el populismo va ganando fuerza. "Lo que causa incertidumbre es el periodo político electoral tan intenso en el que se está entrando y que va a seguir hasta mediados de 2018, así como el futuro de México con EU, aunque la visión de este punto es un poco más favorable".

Halaga BID a México

México es en día un país sólido, económicamente robusto y con capacidades para constituir políticas públicas que beneficien a toda la sociedad, aseguró Verónica Zavala Lombardi, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México.

"Las cifras duras de la economía de México son bastantes positivas a los escenarios que se tenían cuando recién comenzaba el año. Hoy México está creciendo algo más que lo que se esperaba, y eso habla mucho de su resiliencia económica", señaló.

Indicó que México puede convertirse en una nación más prospera y desarrollada gracias a su enorme potencial, el cual debe irse liberando poco a poco para traer ese bienestar que necesitan todos los mexicanos, y así continuar mejorando la calidad de la vida.

"México lo tiene todo, yo soy de Perú, por ejemplo, y cuando miramos a México, vemos su potencial agrícola, minero, industrial, aeroespacial, cultura, riqueza arqueológica y maravillas turísticas", destacó.

Factores de incertidumbre Estos son los factores que afectan la economía: Estos son los factores que afectan la economía: ⇒ El primero es que los inversionistas mexicanos perciben mucha incertidumbre. ⇒ El segundo punto es que los inversionistas resaltaron una sobrecarga de información. ⇒ El tercer punto es que a muchas personas en México les distraen los riesgos a corto plazo. ⇒ En el cuarto punto, los inversionistas reconocen que México es un lugar bastante impredecible. ⇒ El quinto punto es que a pesar de todos estos factores, la confianza de los inversionistas acerca del futuro en México es muy alta.

Necesidad. México necesita alcanzar los mismo niveles de inversión que otros países.

