Actitudes ciudadanas sobre las elecciones Coahuila 2017

Con el fin de conocer los diferentes enfoques con los que la ciudadanía de Torreón percibe las elecciones de Coahuila 2017, específicamente sobre la que se refiere a elección a la gubernatura del Estado, se realizó un ejercicio de investigación que pretende dar a conocer las diferencias y coincidencias que conforman a la sociedad.

Esta investigación independiente y con rigor científico se realizó durante los meses de marzo, abril y principios de mayo del 2017 a través de encuestas tanto en papel como en formato electrónico.

Se aplicó una encuesta con 40 enunciados en donde el encuestado debía calificar del 0 al 10 qué tan de acuerdo estaba con cada enunciado, siendo la calificación más baja 0 y 10 la más alta. Estas calificaciones no son excluyentes entre sí, dicho de otra forma, los encuestados calificaron cada enunciado dentro de una escala del 0 al 10 de manera independiente.

En la encuesta se tocaron temas relacionados con aspectos de civismo, problemática en la ciudad, grupos de influencia, probabilidad de voto por un partido e ideologías entre otros temas, y se aplicó a personas mayores de edad que viven en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Esta investigación no fue patrocinada por ningún partido ni fue elaborada por ninguna casa encuestadora contratada por algún organismo político. No pretende pronosticar resultados de elecciones ni medir tendencias electorales, por lo que no fue diseñada ni aplicada para tal fin.

Al final de la encuesta se clasificaron los encuestados por género, por rangos de edad que iban desde los 18 hasta mayores de 60 años, y por ocupación.

El 76% de los encuestados expresan que piensan votar en las próximas elecciones en Coahuila, y le dan un valor promedio de 8.74 en una escala de cero al diez al enunciado sobre si la democracia es muy valiosa para ellos.

El 84% de los encuestados considera que tener un puesto público implica mucha responsabilidad, y 70% consideran que un puesto público es para ayudar a la gente al calificar este enunciado con un valor de diez.

El 83% considera que los gastos de campaña deben reducirse y 76% de los encuestados calificó con diez el enunciado de que el próximo gobernador debe castigar la corrupción de gobiernos anteriores.

El 34% de los encuestados le da un valor de diez al enunciado de si "el próximo gobernador debe dejar atrás el pasado y trabajar en el desarrollo del Estado".

Para el 63% de los encuestados el nivel de estudios de un candidato es muy importante, y le da un valor promedio de 8.86 en una escala de cero al diez a este tema.

Se encontró con que de los encuestados, a las mujeres son a las que más les preocupa la pobreza en la ciudad, las que más se identifican con partidos que apoyan a los más desprotegidos, con partidos que promueven los valores familiares, y con el que su familia se identifique con un partido.

En un análisis de correlaciones, que mide el grado de "asociación" que existe entre variables, se encontró con que para la muestra encuestada "el creer que los gastos de campaña deben reducirse, está asociado con pensar que el próximo gobernador debe castigar la corrupción de gobiernos anteriores, que un puesto público implica mucha responsabilidad y con preocuparse por la pobreza en la ciudad".

El "votar por el candidato que a ellos les gusta", está asociado con "votar por un candidato, independientemente del partido al que pertenezca", en cambio, el "votar por los candidatos que a sus amigos les gusta" está asociado con "votar con el candidato que sale mejor en los anuncios".

El que la familia del encuestado se identifique con un partido, está asociado con "votar por un partido, independientemente del candidato".

El identificarse con partidos que "apoyan a los más desprotegidos", está correlacionado con identificarse con partidos que "promueven los valores familiares".

El pensar que sea muy probable votar por el candidato a gobernador de un partido diferente a los mencionados en el instrumento (PRI, PAN, PRD, MORENA) o por un candidato independiente, está asociado negativamente con aquellos encuestados que "en su familia se identifican con un partido".

Aunque con un nivel de significancia bajo (débil), identificamos que la principal asociación con un grupo de influencia de aquellos que probablemente votarían por el candidato a gobernador del PAN es la familia, y para aquellos que probablemente votarían por el candidato a gobernador del PRI son los amigos.

A través del análisis de factores, que se utiliza para explicar la asociación entre variables observadas y no observadas, se identificó que dentro de los encuestados se conforman algunos grupos de ciudadanos, de los cuales estadísticamente hablando se identificaron actitudes como "considerar que la inseguridad, la falta de agua y el desempleo son los mayores problemas de la entidad, y les preocupa la pobreza en la ciudad".

Se identificó otro grupo conformado por los que "tienen confianza en que en el futuro México como país y Torreón como ciudad, serán mejores lugares para vivir, y les gusta residir en la ciudad".

También se logró identificar a un segmento conformado por personas a los cuales "les gustaría pertenecer a un partido político".

Dependiendo de la edad, a los ciudadanos les tocó vivir contextos distintos en cada época, que los hizo tener formas diferentes de ver la vida, lo que se evidencia en este tipo de investigaciones, en donde cada generación muestra su particular forma de percibir temas comunes a la sociedad. Esto toma relevancia tomando en cuenta que la lista nominal se compone por ciudadanos con diferentes rangos de edad.

Los encuestados de 18 a 20 años califican con una media de 8.0, seguidos de los de 21 a 30 años que califican con una media de 7.7, que el próximo gobernador "debe dejar atrás el pasado y trabajar en el desarrollo del Estado".

Asimismo, son los encuestados de estos dos rangos de edad los que dan una mayor calificación con una media de 8.0 y de 7.0 respectivamente, al enunciado "si pudiera irme a vivir a otra ciudad, lo haría".

ESTILOS DE VIDA Y OCUPACIONES

En los análisis de ANOVA, en las cuales se analizan las varianzas y se comparan las medias, se identificó también información referente a actitudes sobre la vida, como por ejemplo, que para los encuestados de 41 a más de 60 años los símbolos patrios "les son más significativos", "en su familia se identifican con un partido", y se "informan de lo que pasa en su ciudad por medio del periódico". Para los mayores de 50 años, la inseguridad es el principal problema en la entidad, y se identifican con partidos que "promueven los valores familiares" y con partidos que "apoyan a los más desprotegidos".

Los encuestados de 31 a 40 años piensan votar por el candidato que a ellos les gusta, independientemente del partido al que pertenezcan, y junto a los encuestados de 21 a 30 años, se enteran mayormente de lo que pasa en su ciudad a través de redes sociales.

CONCLUSIONES Y TEMAS A DISCUSIóN La política ya no podrá entenderse como un ejercicio en el cual los proyectos y discursos son para las "masas" y en donde se vea a la ciudadanía como un sólo grupo con percepciones y actitudes muy similares.

En los resultados del ejercicio se presentan los datos a manera de permitir que cada lector haga sus propias interpretaciones de los hallazgos, sin embargo, hay algunas lecturas que se pueden aventurar.

Igual que algunas tendencias en otras partes del mundo, las ideologías de derecha e izquierda se "diluyen", y lo que en la última mitad del siglo XX se consideraban banderas de los pensamientos de los partidos más conservadores como los "valores familiares" y de los partidos más progresistas como era el "apoyo a los más desprotegidos", ahora no sólo no son excluyentes entre sí, sino que están muy correlacionados, lo que nos habla de acercamientos entre la percepción del electorado en ambas posturas hasta el grado de ser complementarios.

La casi unanimidad que encontramos en cuestiones como el valor que se le da a la democracia, el pensar que los gastos de campaña deben reducirse, el castigo a la corrupción y la preocupación por la pobreza, así como el votar por candidatos más que por partidos, aunado a no calificar bien el votar por candidatos sólo porque "salen bien en los anuncios", se puede interpretar como la forma general en que la mayor parte del electorado percibe las elecciones.

El que sean las dos generaciones más jóvenes de los encuestados los que piensan que se debe dejar atrás el pasado y trabajar en el desarrollo del Estado, y que sean los que mayormente contestaron que "sí pudieran irse a vivir a otra ciudad, lo harían", puede interpretarse como la percepción de que el Estado y la ciudad no les está, actualmente, brindando las oportunidades que desean.

Este tipo de ejercicios de investigación, permiten, como sociedad, conocerse mejor y poder poner sobre la mesa temas que no se tenían contemplados al no estar conscientes de las diferencias y similitudes, por lo que se invita a los diferentes actores que conforman la sociedad a que hagan sus propias lecturas, obtengan sus conclusiones y participen en futuros ejercicios de este tipo.

METODOLOGíA Se obtuvieron 315 encuestas, que representan un margen de error de 5.5% con un índice de confiabilidad del 95% sobre una población finita. Se utilizaron análisis de estadística descriptiva (tendencia central, modas, cruces de variables, intervalos) y estadística inferencial como análisis de factores, de correlaciones, pruebas t y ANOVAS.

En los resultados de estadística inferencial sólo se muestran aquellos que estadísticamente tuvieron nivel de significancia.

