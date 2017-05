Campañas, 'guerra sucia'

DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE COAHUILA CRITICAN FALTA DE PROPUESTAS DE CANDIDATOS

Empresarios, académicos, Organizaciones de la Sociedad Civil y sociedad en general de Coahuila, opinan que vieron pocas propuestas de parte de los candidatos a la gubernatura durante las campañas electorales que están por terminar y criticaron la "guerra sucia" en la que las fundamentaron.

A pocos días de que se lleve a cabo el proceso electoral en la entidad, los comerciantes organizados de Torreón opinaron que las campañas de los candidatos a la gubernatura han sido muy intensas, pero dicen que destacó más la "guerra sucia" que se dio de parte de los partidos políticos.

José Antonio Baille Smith, presidente de Canacoto, destacó que las campañas han sido muy intensas, aunque también dijo que se presentaron algunas propuestas. Señala el hecho de que lo que más se vio por parte de la ciudadanía fue "la guerra sucia" que se dio entre los partidos políticos.

El presidente de Canacoto dijo que vio propuestas por parte de candidatos, un acercamiento de ellos con la ciudadanía y una inclusión que calificó de excelente.

Refirió que hay quienes sacan información de dos años anteriores, lo cual opinó que es una complicidad y no se presentó la denuncia en su momento.

Por otra parte, otros opinan que se presentaron pocas propuestas a problemáticas de la ciudadanía y mucho "golpeteo" es lo que destacan voceros del Colegio de Arquitectos de La Laguna.

Aldo Villarreal Murra, presidente de este organismo opinó que faltaron propuestas para la cultura, educación, deportes, entre otros. Sin embargo, lo que brillo fue la "guerra sucia" entre los partidos políticos, lo cual lo explica por el gran cúmulo de todo lo que no se investigó y se debió de haber transparentado en su momento para atenderlo.

Opinó que los ciudadanos no esperan tanto de los partidos, sino de tener líderes, los cuales inspiren y generen confianza para trabajar junto con el Estado que se quiere tener. Expresó son los ciudadanos a quienes les corresponde vigilar tener un buen gobierno, en donde se exija el buen manejo de los recursos, atacando con ello la corrupción e impunidad que tanto han afectado a la entidad por muchos años.

'DEJAN MUCHO QUé DESEAR' Por su parte, integrantes de Alzando Voces Laguna, aseguran que tanto los candidatos así como autoridades del Instituto Electoral de Coahuila, han dejado mucho qué desear, los primeros al no plantear los mecanismos para dar cumplimiento a sus promesas y el segundo, por su falta de promoción al voto así como para garantizar medidas de seguridad durante las elecciones.

Héctor Emilio Macías Jurado, presidente del organización civil dijo que "hacemos una evaluación de promesas de campaña que son compromisos asumidos que cuando llegan a ocupar los puestos de elección popular vemos que el entumecimiento está lejos de ello". "Necesitamos un cambio llegue quien llegue, a la gubernatura, al Congreso y a los ayuntamientos, debemos ser insistentes para que den cumplimiento cabal al ordenamiento jurídico y estar vigilando y supervisando".

PIDEN APOYOS A su vez, académicos señalaron que ninguno de los candidatos a la gubernatura hizo "política de altura" y únicamente se dedicaron a la "guerra sucia". "La gente quiere que se le resuelva lo que no hay, el agua, el pavimento y las cosas no se hacen con chismes. A los jóvenes les digo que busquen no al candidato, si no la solución para que haya empleo", dijo Heriberta González, profesora jubilada desde hace 25 años y con 90 años de edad.

Académicos, amas de casa y estudiantes, consideraron que la carrera por la gubernatura, se convirtió en un "acarreo masivo", aprovechándose de la necesidad de la gente y condicionando el apoyo a través de la participación activa de los ciudadanos en algunas campañas políticas. Luz Elena López, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), dijo no sentirse identificada con ninguno de los aspirantes ya que no abordaron propuestas concretas para el crecimiento de la ciudad. "Es deprimente, el futuro en Coahuila es incierto, en mi caso voy a emitir el sufragio pero aún no sé por quién lo haré", expresó.

Martha, es ama de casa, y dice que no tiene preferencia por ningún candidato y que "yo se lo voy a dejar a Dios". "Lo único que sí le pediría al que gane, es que a las empleadas domésticas les den seguridad social. Ellos (los candidatos) son ricos y yo digo que tienen empleadas, entonces que se pongan en sus zapatos, hay que orar mucho para que gane el más honesto", mencionó.

Para Claudio Escobedo, integrante del Movimiento Magisterial de Coahuila, en estas campañas políticas, resaltaron los pleitos entre los aspirantes, además de que no hubo inclusión de los docentes ni tampoco un proyecto educativo. "Son pinceladas muy generales de lo que piensan hacer, tienen un desconocimiento tremendo de las necesidades educativas, del aprendizaje de los niños y de profesionalización de los maestros. Desafortunadamente fueron campañas de desprestigio y eso no nos ayuda a construir un verdadero proyecto de gobierno". (Con información de G. Miranda, V. Hernández y A. Sandoval)

JOSé ANTONIO BAILLE SMITH

Firmas

Todos los candidatos fueron invitados para que presentaran sus propuestas de campaña y se firmaron compromisos con el sector empresarial, por lo que se les dio oportunidad a todos los candidatos de hacerlo, dijo Hugo Pérez Agüero, coordinador del Grupo Empresarial de La Laguna. Dijo que con ellos se firma de acuerdos es con el fin de darles seguimiento y continuidad después del 4 de junio.

Indicó que la mayoría apoyaron la propuesta del GEL para combatir impunidad y corrupción, aunque consideró que ellos no prometieron propuestas tangibles, prefiriendo más por hacer una "guerra sucia".

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...