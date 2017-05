Mi militancia priista está guardada en un cajón: Videgaray

Sábado 27 de may 2017, 11:02am

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, aseguró que su militancia priista está guardada en un cajón, porque todo su tiempo es dedicado a la política exterior del país, en consecuencia, no piensa en buscar ser candidato la Presidencia de la República.

"Mi militancia política está hoy guardada en un cajón. El canciller de México debe tener absoluta neutralidad y tiene que actuar con institucionalidad"— Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores

"No, definitivamente no, es una decisión personal, es lo correcto, es lo que conviene al país, sin duda, al trabajo diplomático de México", señaló.

Videgaray aseveró que cuantas veces se le cuestione si participará en la contienda presidencial de 2018, su respuesta será la misma: no. Es una decisión que tomó, dijo, de manera personal.

"Dado el contexto de política exterior mexicana, dada nuestra relación con Estados Unidos, el canciller tiene que dedicarse de tiempo completo a esto y mantener neutralidad política", señaló.

El hoy encargado de la política exterior mexicana aseveró que el titular de la SRE, así como todo el equipo que conforma la diplomacia mexicana, debe tener neutralidad de carácter política, para así ejercer la labor que le corresponde y concentrase al cien por ciento y de tiempo completo.

Recordó que él tiene una militancia partidista, pero actualmente no la ejerce. "Yo tengo una militancia política de la cual me siento muy orgulloso, pero es una militancia que no ejerzo en mi función de canciller.

"Mi militancia política está hoy guardada en un cajón. El canciller de México debe tener absoluta neutralidad y tiene que actuar con institucionalidad", indicó.

Videgaray hizo referencia a que en otras etapas de su vida participó en procesos electorales: fue coordinador de campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, así como del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

"Es algo a lo que en otras etapas de mi vida, es una actividad a la que yo he tenido el privilegio de participar: fui coordinador de la campaña del Presidente de la República, fui coordinador de la campaña del actual gobernador del Estado de México, pero hoy no estoy en eso", aseveró.

En consecuencia, advirtió que no hará pronunciamiento alguno sobre los procesos electorales que se realizan actualmente y tampoco sobre 2018.

"El canciller de México tiene que tener absoluta neutralidad y actuar con imparcialidad", expresó.

Sin embargo, habló de la llegada de inversión extranjera en tiempos electorales. Los procesos políticos, señaló, siempre despiertan interés de la opinión pública y también de las empresas.

"Y esperamos que 2018 y todo el ciclo electoral de competencia democrática que ocurrirá en 2018 genere gran efervescencia, es una característica inevitable y además deseable en un país democrático como lo es México", apuntó.

México, añadió, es atractivo para la inversión extranjera y las cifras del primer trimestre del año así lo confirman. "Quiere decir que más allá de la efervescencia política y competencia que esto genera la fortaleza de la economía mexicana sigue siendo atractiva para los inversionistas", manifestó.



Videgaray aseveró que cuantas veces se le cuestione si participará en la contienda presidencial de 2018, su respuesta será la misma: no. (ARCHIVO)

Etiquetas: luis videgaray

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...