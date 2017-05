Ariana regresará a

NUEVA YORK, EU.- Ariana Grande promete que volverá a Mánchester, Inglaterra, para dar un concierto a beneficio de las víctimas del mortífero ataque ocurrido durante su presentación del pasado lunes en esa ciudad.

En una declaración tan desafiante como llena de emoción, la estrella pop le escribió ayer a sus fans que "no permitiremos que el odio gane" y "no permitiremos que esto nos divida".

Se disculpó por cualquier dolor infligido y ofreció su "mano y corazón y todo lo que posiblemente pueda darles a ustedes y los suyos".

"Nuestra respuesta a esta violencia debe ser unirnos más, ayudarnos los unos a los otros, amar más, cantar más fuerte y vivir con mayor amabilidad y generosidad", escribió.

No anunció la fecha para el concierto benéfico.

Grande suspendió su gira mundial Dangerous Woman y canceló varios conciertos en Europa, incluyendo dos en Londres, tras el atentado, que dejó 22 muertos. Reanudará la gira el 7 de junio en París.

"Desde el día en que comencé a montar la gira Dangerous Woman, dije que este espectáculo, más que cualquier otra cosa, sería concebido como un espacio seguro para mis fans. Un lugar donde ellos pudieran escapar, celebrar. Para sanar, sentirse seguros y ser ellos mismos", escribió. "Esto no cambiará eso".

Al atacar el concierto, el terrorista tuvo como objetivo a una audiencia de adolescentes y preadolescentes, fanáticos de Grande que se hacen llamar "Arianators". Algunos llevaban orejitas de gato como las que usa la estrella en su espectáculo.

Según afirmó, su gira Dangerous Woman buscaba ser "un espacio para mis fans, un lugar para escaparse, celebrar, sanar, sentirse seguro y ser ellos mismos".

Asimismo, aseguró que sus víctimas estarán "en mi mente y en mi corazón cada día (...) por el resto de mi vida".

No obstante, agregó de forma desafiante que "no viviremos con miedo. No dejaremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe".

Ayer, la banda estadunidense de rock Kiss canceló el concierto que tenía agendado para el 30 de mayo en el Manchester Arena.

Mediante un comunicado difundido en su sitio electrónico, los integrantes de Kiss: Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, dijeron estar "rotos tras la atrocidad en contra de inocentes víctimas en Manchester.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos de los afectados, y todo el pueblo de Manchester en este momento difícil. Estamos con ustedes y ustedes están en nuestra oraciones".

Bandas como Blondie, Kiss y Take That han cancelado conciertos tras el ataque. Pero representantes de agrupaciones y cantantes que incluyen a Aerosmith, Celine Dion, Shawn Mendes, Guns N' Roses y Phil Collins dijeron que estos cumplirán con sus presentaciones previstas en Europa este verano.

Archivo

Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...